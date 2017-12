Forslag om færre vederlag stemt ned

Ali Abbasi (Ø) foreslog at vederlagene til borgmesteren skal begrænses, fordi borgmesteren i forvejen får en høj løn. Men det forslag fik ikke meget medhold og blev stemt massivt ned. Foto: Arkivfoto.

Forslag Enhedslisten vil have en politik, der begrænser især vedlag til borgmesteren. Men det er unødvendigt, mener resten af politikerne.

Af Ulrich Wolf

Årets sidste møde i kommunalbestyrelsen blev et af mindre dramatiske. Julen stod for døren og en del af politikerne var klar til at forlade salen af forskellige årsager mens et nyt kuld venter på at tage over.

Men alligevel var der tid til en lille principiel diskussion, da Enhedslistens Ali Abbasi foreslog, at man skulle begrænse vederlag til borgmesteren

Partiet mener, at en borgmester, der i forvejen får en løn på over en million kroner om året, har en del forpligtelser, og derfor ikke behøver en masse vederlag for bestyrelsesposter og poster i foreninger og lignende.

Partiet mener, at med baggrund at den opregulering, der skete sidste år af borgmestrenes lønninger, var det på sin plads, at man begrænsede vederlagene, ganske som Vederlagskommissionen foreslog, men som ikke blev fulgt.

Ali Abbassi henviste desuden til Aalborg Kommune, der vil arbejde på at begrænse de ind imellem lukrative vederlag.

Alle var imod

Men forslaget om at begrænse vederlagene til borgmesteren led en krank skæbne. Ingen stemte for forslaget, udover Enhedslisten, og dermed er vejen ikke banet for færre vederlag til borgmesteren.

»Det handler ikke om lønnen, der netop er reguleret og som nok svarer til det ansvar, som borgmesteren har. Det handler udelukkende om vederlagene, for vi mener ikke, at en borgmester med en så god løn også skal have mange vederlag ved siden af. At sidde i bestyrelser og den slags må være en del af borgmesterens arbejde,« sjger Ali Abbasi (Ø).

Men de øvrige medlemmer mente slet ikke, at en sådan politik er nødvendig.

Der var nemlig enighed om, at der slet ikke er så høje vederlag i Ballerup Kommune og at sammenligningen med et specifikt vederlag i Allborg, der indbragte omkring 400.000 om året, slet ikke er relevant. Der var dog også udbredt enighed om, at netop et vederlag på så mange penge ville være i overkanten, men at der langt fra er så høje vederlag i Ballerup og at der altså derfor ikke var behov for at ændre reglerne.