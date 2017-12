Svømmehallen bliver grønnere

East Kilbride Badet skal være mere miljøvenligt efter den store renovering. Derfor skal der installeres solceller, så man kan udnytte varmen til energi. Foto: Arkivfoto.

Miljøvenligt Efter renoveringen af East Kilbride Badet skal der nu sættes solceller op. Det nye projekt kan spare både på energien og pengene.

Af Ulrich Wolf

Et af tidens helt store emner er den grønne omstilling og de klimavenlige tiltag i mange henseender. Ballerup bryster sig i den forbindelse af at være en grøn kommune, og nu har man sat gang i et projekt med såkaldte smartbygninger, hvor man med en række energireducerende tiltag kan spare klimaet og pengepungen for en række belastninger.

Det handler om East Kilbride Badet, som er blevet sat i stand igennem den seneste tid. Men projektet er ikke helt afsluttet, for der er afsat tre millioner kroner til en række solceller, der skal placeres på bygningen, og som skal nedsætte energiforbruget og samtidig skal sørge for at bygningerne også kan opbevare overskydende energi til senere formål. Det vil kunne bruges til at spare på den energi, der blandt andet varmer vandet op eller bruges til strøm og ventilation.

Kan spare stort

Det er endnu uvist, hvor solcellerne præcist skal sidde på hallen, men de skal sættes op i foråret og derfor skal de fungere som en aflastning for den almindelige fjernvarme, som sørger for opvarmningen. Det betyder, at når solen skinner, så kan man trække på netop solvarmen og når det er koldt, så er det den almindelige varmeforsyning, der træder i kraft. På den måde anslår Ballerup Kommune at kunne få mellem 10 og 15 procent af energiforbruget fra solcellerne og den energi som de opsuger.

»Vi kan både bruge varmen direkte fra solcellerne og lagre noget af den overskydende varme. Det betyder, at vi anslået sparer 200.000 kroner om året på varmeregningen. Vi har sat tre millioner kroner af til projektet, så vi har relativt hurtigt tjent det ind,« siger Mads Bo Bojesen, ejendomschef i Ballerup Kommune.

Han tilføjer, at man desuden har fået 750.000 kroner til projektet fra en energipulje under Energistyrelsen.

I gang til foråret

Det var netop Energistyrelsen der fik Ballerup sporet ind på projektet. De efterlyste nemlig projekter, der kunne gøre offentlige bygninger grønnere og derfor søgte Ballerup Kommune og samarbejdspartneren Kuben Management om at ’få lov’ til at gennemføre projektet, når man i forvejen var i gang med at renovere badet.

Det gik igennem og nu skal solcellerne altså sættes op indenfor kort tid.

»Vi er ikke helt klar over, hvor den mest hensigtsmæssige placering er, men det er vi ved at undersøge. Derefter går vi i gang til foråret og regner med at være i gang omkring april måned,« siger Mads Bo Bojesen, som i øvrigt er ret sikker på, at det er den første ’smarte’ svømmehal i Danmark og en ide, som kan bredes ud til andre offentlige bygninger, ikke bare i Ballerup, men i hele landet.