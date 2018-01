BSF samarbejder med Brøndby

Glade folk fra BSF og Brøndby efter det stod klart, at de to klubber indleder et samarbejde. Foto: Privatfoto

fodbold To af de største klubber i DBU Sjælland kan nu kalde sig for samarbejdsklubber.

Af redaktionen

BSF er nemlig blevet en del af Brøndby Masterclass, og samarbejdet vækker glæde i begge lejre.

Formand for BSF, Simon Knudstrup, glæder sig og er stolt over det nye samarbejde, der kom i stand efter en god dialog mellem de to klubber.

»Vi er meget glade for og stolte over at BSF bliver samarbejdsklub med Brøndby IF, og vi glæder os meget til at komme i gang med partnerskabet med Brøndby IF. Vi har over en periode haft en god og positiv dialog med klubben, og vi er ikke i tvivl om, at dette er den helt rigtige og absolut bedste samarbejdsklub for BSF,« siger Simon Knudstrup og uddyber:

»For BSF har det vigtigste været mulighederne for vores trænere, idet vi har ønsket at prioritere at udvikle og motivere vores trænere yderligere. Brøndby IF har fra start delt ambitionen om dette og har præsenteret os for en række spændende muligheder, som vi ikke er i tvivl om vil gavne vores trænere og derved også spillerne og BSF som klub.”

»Hos Brøndby IF er der også glæde, såvel hos Brøndby-legenden, Kim Vilfort, der har en fortid i Skovlunde IF, samt hos Steen Jølnes, der er koordinator hos den blå/gule klub fra Vestegnen.

»Jeg er kommet i BSF igennem rigtig mange år, og det er en fantastisk klub med et rigtig godt fodboldmiljø grundet deres eminente faciliteter, de gode mennesker omkring klubben og dygtige trænere. Det var blandt andet nogle af disse faktorer, der hjalp mig i min tid i klubben og banede vejen for min efterfølgende karriere, slutter Kim Vilfort.

Samarbejdet omfatter drengeafdelingen i BSF og begyndte i december måned med en introaften for trænerne i BSF, hvor Brøndby IF var på besøg