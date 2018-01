Håndboldpigerne tog juleguldet

Glade håndboldpiger efter guldet var i hus. Foto: Privatfoto

håndbold U-12 pigerne fra BSH(Ballerup/Skovlunde Håndbold) var til julestævne i Dianalund i A-rækken mellem jul og nytår.

Af redaktionen

Stævnet var med overnatning og varede tre dage med flere kampe hver dag, som alle blev vundet.

Holdet vandt til sidst finalen over team Helsinge med 15-10 og tog dermed guldet med hjem.

Samarbejdet mellem de to klubber Ballerup og Skovlunde startede lige inden denne sæson, men trods det har trænerne, Dennis Topp Larsen og Johan Sølvhøj, fået et rigtig godt hold ud af det, både socialt og spillemæssigt

Holdet har klaret sig rigtig godt i ligaen (A-rækken), trods skader og sygdom er de sluttet på en tredjeplads, mod store klubber som FIF, HIK og Lyngby, tit med en eller ingen udskiftere på bænken, så det har været en hård sæson,

Holdet har gennem sæsonen flere vundne finaler i diverse cups, og nu venter en ny og spændende sæson i det nye år.