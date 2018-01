Bofællesskab for seniorer tager form i Skovlunde

Pia Kristoffersen og Bent Ousted er to af de kommende beboere i AB Lystoftegård i Skovlunde. Bent Ousted har været med fra starten af, da Ballerup Kommune inviterede borgerne til stormøde om nye boligformer for ældre, mens Pia Kristoffersen og hendes mand kom med i begyndelsen 2017. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Seniorliv Arkitektkonkurrencen om udformningen af bofællesskabet Lystoftegård er på trapperne. Andelshaverne forventer at kunne flytte ind i maj 2019.

Af Dorthe Oxgren

76-årige Bent Ousted ser frem til, at han ikke længere skal kravle på stiger for at male hus eller slå græs og klippe hæk. For efter planen står han og hustruens nye seniorbolig klar 1. maj 2019 på grunden mellem gadekæret og Lystoftegård i det gamle Skovlunde. Her skal der opføres 20 klyngehuse i tre forskellige størrelser og i ét plan.

Det nye boligfællesskab for seniorer er et udslag af Ballerup Kommunes initiativ til at etablere nye boformer for ældre i kommunen.

Bent Ousted er en af dem, der har været med fra starten for toogethalvt år siden, da kommunen inviterede til et møde om seniorboliger.

»Her var vi seks fra Skovlunde, der var interesserede i at lave et bofællesskab for seniorer,« fortæller Bent Ousted om forhistorien for det, der bliver til andelsboligforeningen Lystoftegård.

I øjeblikket er der 18 kommende andelshavere, nogle har været med fra starten, andre er kommet til siden, fordi de kan se fordelen ved at bytte parcelhuset ud med en nemmere boliger og være en del af et fællesskab med ligesindede.

Tryghed og fællesskab

»Vi er ved at blive ældre, og det er hverken sjovt eller nemt at skulle op i kippen og male. Mange får dårlig samvittighed over ikke at kunne vedligeholde deres hus som tidligere. Og for dem er en seniorbolig i et bofællesskab en god mulighed,« siger Bent Ousted, der glæder sig til at bytte vedligeholdelsen ud med aktiviteter sammen med de andre beboere i Lystoftegård.

»Man skal jo ikke gå og kede sig i sin alderdom, så vi er i gang med at danne små interessegrupper. Nogle har måske lyst til at spille bridge, andre vil strikke. Vi vil gerne et fællesskab, hvor vi ikke passer hinanden, men passer på hinanden,« forklarer Bent Ousted.

Og netop trygheden er også et vigtigt argument for at vælge seniorbofællesskabet, mener Pia Kristoffersen. Hun og ægtemanden sluttede sig i februar til kredsen af kommende andelshavere i AB Lystoftegård. Og selv om indflytningen først skal ske om halvandet år, så har parret lagt planer for, hvornår deres hus i Måløv sættes til salg.

»Det er også rart at tænke på, at den dag ægtefællen falder fra, så har man naboer, man er tryg ved, og som godt vil en, også når man er lidt sur,« siger Pia Kristoffersen, der er 60 år.

Arkitektkonkurrence

I disse dage venter de kommende beboere på, at arkitektfirmaet MW A/S, der er bygherrerådgiver, gennemfører en arkitektkonkurrence, så de kan forholde sig til byggeriets arkitektoniske udtryk.

Hidtil har medlemmerne kun forholdt sig til den indvendige indretning. Det har resulteret i en 35 sider lang liste med krav til byggeriet, bl.a. til lysindfald, placering af vægge m.m. Valg af bl.a. køkkenelementer, fliser m.m. får de enkelte andelshavere selv indflydelse på.

Der er stadig to huse på 98 kvadratmeter til salg i det kommende senior-bofællesskab.

