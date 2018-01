Unicef-by: Færre penge, godt fællesskab

Ballerup var Unicef-by i 2017. Det kastede ikke så mange penge af sig som forventet, men det gav til gengæld en række andre aktiviteter. Foto: Arkivfoto.

Godt formål Målet var en million kroner til Unicef, men der kom godt det halve. Til gengæld gav det en række gode erfaringer og et godt fællesskab i kommunen, mener borgmesteren.

Af Ulrich Wolf

2017 var i Ballerup et Unicef-år. Allerede ved årets begyndelse brystede Ballerup Kommune sig af, at man var blevet Unicef-by og at der nu skulle sættes gang i en række aktiviteter, der skulle generere penge til det gode formål.

Målet var at indsamle en million kroner og samtidig sætte gang i mange forskellige tiltag, der både skulle give et sammenhold og give penge i kassen.

Men målet om at samle en million kroner ind er langt fra nået. Faktisk er der kun indsamlet 555.652,86 kroner ved årets slutning, altså lidt mere end halvdelen af millionen. Men det er ikke skuffende, hvis man spørger borgmester Jesper Würtzen (A).

Mere end penge

»Jeg mener ikke, at man kun skal vurdere projektet på de penge der er samlet ind, men også på alle de andre ting, der er kommet ud af det. Der har været rigtig mange gode og spændende aktiviteter, der er blevet skabt en række fællesskaber på tværs af kommunen og det synes jeg er lige så vigtigt. Det kan godt være, at der kunne være samlet flere penge ind, men det er nu en gang det beløb, der er kommet ind og projektet er altså mere end det,« her borgmesteren.

Han fremhæver, at Unicef-projektet styrkede fællesskabet og fik en række folk til at arbejde sammen på en ny måde.

»Der har været mange frivillige i gang og det engagement, som de har udvist er meget flot. Det har skabt et fællesskab mellem de frivillige, erhvervslivet og en masse andre gode folk og det har givet rigtig meget. Så set på den baggrund, er jeg ikke skuffet, selvom vi ikke fik samlet en million kroner ind,« siger Jesper Würtzen.

Han mener, at det har givet en god branding-værdi i kommunen.

»Det har betydet noget internt og på tværs af kommunen med hensyn til brandingen. At folk har arbejdet sammen og skabt et fællesskab. Jeg ved ikke, om det har betydet noget for vores branding ude i den store verden, men vi evaluerer på selve projektet senere og der ved vi mere om det,« siger Jesper Würtzen.

Værtskabet for Unicef går nu videre til Gentofte, der det kommende år skal være Unicef-by.