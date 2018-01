Atletik til nytåret

Så gik det med fuld fart hen over løbebanen, da der skulle findes kandidater til østmesterskaberne senere i januar. Foto: Flemming Schiller

galleri Der blev hoppet sprunget og løbet, da Ballerup Super Arena lagde baner til BAK’s julestævne.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Det var ikke bare for sjov eller kun for at få trænet lidt af julens overspisning af sig, da en række børn, unge og voksne onsdag dystede i atletik i Ballerup Super Arena. Der var faktisk også mulighed for at lægge sidste hånd på forberedelserne og kvalifikationen til østmesterskaberne, der finder sted senere i januar måned.

Så det gjorde de. De yngste dystede i løb, højdespring og kuglestød, mens de større børn, de unge og de voksne dystede i løb i alle afskygninger, højdespring, kuglestød og stangspring.

Det var Ballerup Atletik Klub, der afholdt årets julestævne og der var god entusiasme og stemning at spore hele dagen, selvom juleferien havde ramt mange af deltagerne.

Fotos: Flemming Schiller