Spændende forår på biblioteket

Ballerup Bibliotek og personalet vil atter i det nye år sætte gang i en lang række spændende aktiviteter. Foto: Privatfoto

Aktivitet Lige nu er julefreden kun lige lettet over landet, men i de kommende måneder kommer der masser af gang i aktiviteterne på Ballerup Bibliotek.

Af Ulrich Wolf

I januar kan man blandt andet opleve den anmelderroste dokumentarfilm om vold i familien og man kan høre instruktøren Christina Rosendahl fortælle om arbejdet med filmen. Senere på måneden kommer Christian Hjort fra DR3’s program ’Alene i vildmarken’ og fortæller om sin kamp for at overleve i den nordnorske vildmark.

I februar og marts sætter bibliotekerne fokus på det at være fremmed. Både med udstillinger og arrangementer med kendte navne som Bjørn Bredal, Mathias Tesfaye, Jesper Wung Sung og Geeti Amiri. En helt særlig ting bliver ’menneskebiblioteket’ hvor man kan ’låne’ et menneske til en samtale og spørge om alt.

Også for børnene er der en helt ny legeudstilling, hvor bibliotekets madglade yndlingskok hr. Struganoff åbner sin egen restaurant i børnebiblioteket og hvor alle små kokke er velkomne til at være med i køkkenet.

I april og maj kommer klimaet på dagsordenen. Den kendte vejrmand Jesper Theilgaard fortæller om klimakrisen og løsningsmuligheder. Udover det, vil der være musikforedrag, slægtsforskning, tirsdagssaloner, børneteater og meget mere.

Der vil under alle omstændigheder være masser af muligheder for at få en oplevelse på biblioteket i det nye år.