Alle skal svømme frit

svømning Det er sundt og sjovt at svømme og være i vand og derfor skal fleste muligt have muligheden. Det mener man i Måløv Idrætsforening, der afholder Swim Week fra mandag den 15. januar til torsdag den 18. januar i Måløv Skoles Svømmehal.

Af Redaktionen

Her kan man prøve kræfter med en række forskellige stilarter indenfor svømning, aquafitness, hold for personer med vandskræk og til dem der ønsker at lære at svømme fra bunden.

Man kan som nævnt prøve aquafitness, der er en velegnet træningsform for alle uanset alder og fysisk form og selvom man aldrig fik lært at svømme som barn, så er det ikke for sent at komme i gang. Derfor kan man også lære at være i vand og lære nogle helt grundlæggende svømmefærdigheder. Det vigtigste er nemlig, at man blive trygge ved vandet.

Man kan møde op til de forskellige hold på Måløvhøj Skole på Kratvej 14 i Måløv og følge skiltene på vej til svømmehallen.

Der er som nævnt forskelige hold i dagene 15. til 18. januar. Der er gratis adgang og man behøver ikke at melde sig til.Man kan læse mere om holdene på maaloevif.dk.