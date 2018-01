Parasport i BAK

Marius Olesen og Bertram Rasmussen er ved at gøre klar til træningen. Foto: Privatfoto

atletik Ballerup Atletik Klub har ved hjælp af Den Fælles Kommunale Idrætspulje søgt om et at oprette et løbetilbud for børn og unge med udviklingshandicap.

Af Redaktionen