Ulvene fik bjørneklø

basketball Lørdag eftermiddag i Herlevhallen var der genforening mellem Wolfpack Basketball og Bakken Bears.

Af Redaktionen

Første kamp onsdag var endt med et Wolfpack-nederlag i Aarhus på 81-111. Lørdag endte kampen dog med et endnu større nederlag til et eller godt kæmpende Wolfpack-hold på 74-112.

Kampen blev generelt spillet i et hæsblæsende tempo, da begge hold gerne ville løbe stærk. Mens Bakken Bears også dominerede på deres fysik, hvilket bl.a. førte til flere spektakulære dunk kampen igennem, og på høj træfsikkerhed fra tre points-linjen. Første periode begyndte godt med 4-0 til Wolfpack – og det var så sidste gang ulvene var foran.

Perioden var hurtigt præget af mange lette turnovers hos Wolfpack, grundet det høje tempo samt fuldbanepres fra Bakken Bears’ side. Da første halvleg sluttede, førte Bakken Bears 35-57.

Sidste periode kom Wolfpack godt fra start, selvom kampen reelt var afgjort. Wolfpack viste, at intet var opgivet og der var hurtige reduceringer af Edgaras Stanionis og Karolis Vaskys. Efter få minutter var stillingen 62-89. Det var det tætteste Wolfpack kom på Bakken Bears den dag.

Næste gang de to hold mødes, er i pokalfinalen den 27. januar i Forum Horsens.