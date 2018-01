To finaler på en weekend

De dygtige fodboldpiger fra Måløv: Emma, Filippa og Ida stående. Forrest: Caroline, Rebekka og Maya. Foto: Privatfoto

fodbold Der er brug for et nyt pokalskab i Måløv Boldklub efter at u11 pigerne i weekenden spillede sig i to finaler.

Af Redaktionen