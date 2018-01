Politi uge 1

Genrefoto Foto: Politi.dk

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra Københavns Vestegns Politi:

Af Redaktionen

Kørte spritkørsel uden kørekort

Søndag den 7. januar klokken 00.40 blev en 44-årig mand fra Ballerup sigtet for kørsel uden førerret, da en patrulje bragte ham til rutinemæssig standsning i en personbil på Ågerupvej i Ballerup. I forbindelse med standsningen blev han ligeledes sigtet og anholdt for spirituskørsel, da et alkometer gav udslag for en for høj promille. Manden erkendte, at han havde drukket for meget, og at han endnu ikke havde taget kørekort.

Indbrud villaer

To hjem har haft uønskede gæster henover nytåret. I perioden 30. december til 1. januar gik det ud over en villa på Nyvangen i Ballerup, hvor tyvene havde brudt et kældervindue op.

I dagene fra den 29. december til den 5. januar var der indbrud i en villa på Snarestræde i Østerhøjområdet. Her var tyvene brudt ind via terrassedøren.

Brand i bil

Nytårsaften klokken 18.11 blev politi og brandvæsen kaldt til Råmosevej, hvor der var ild i en bil.

Det viste sig at være en VW Toureg, som udbrændte totalt. Årsagen til branden er endnu uvis.