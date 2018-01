Digitale drenge vil revolutionere dine betalinger

Den nye samlede betalingsterminal fra GoAppified er firmaet nyeste skud på stammen, når det handler om at bygge bro mellem de fysiske og de digitale betalinger. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Af Ulrich Wolf

Rigtig mange har måske set det, når de er på restaurant eller på indkøb i mindre butikker. Udover kasseapparatet er der adskillige terminaler og dimser, som man kan bruge til at betale med. Men nu skal det hele samles i en samlet betalingsløsning, hvor kasseapparat, betalingsterminal, bonprinter og mobilbetaling findes i en og samme elektroniske dims.

Det er især en fordel for mindre virksomheder, der i forvejen bruger mange penge på at abonnere på forskellige betalingsløsninger, som koster ret mange penge hver måned.

Det mener man i hvert hos Ballerup-firmaet GoAppified, hvor man netop nu er i gang med at udvikle og udbrede sit nyeste digitale påfund, et samlet all-in-one kassesystem, som netop kan fjerne de mange terminaler og ikke mindst udgifter for butikkerne

Siden april 2015 har GoAppified arbejdet på at bygge bro mellem den fysiske og digitale verden, når det kommer til betalinger og målet er, at være den innovative og frække dreng i klasen, der tænker ud af boksen og udfordrer de store spillere indenfor betalinger som eksemelvis Nets.

Mælk på en app

»Vi kunne jo se, at flere og flere betalte på en ny måde og vi kunne som en nytænkende virksomhed finde på nye og kreative løsninger. Så vi gik i gang. Vi lavede eksempelvis en app for Arla, der kunne betale for skolemælk på skolerne. Så kunne eleverne hente den mælk de havde brug for i en automat og et gavekort fra forældrene på den GoVend vi havde udviklet. Dermed undgik skolerne at håndtere kontanter og have automater i kantiner med penge liggende i, der kunne blive udsat for indbrud og den slags. Det var begyndelsen, indtil Dansk Bank opdagede os,« siger Søren Jensen, medindehaver af GoAppified.

Danske Bank henvendte sig nemlig til virksomheden for at få bygget et interface til MobilePay, så butikkerne kunne tage imod mobilbetaling. Det resulterede i de hvide MobilePay-bokse, som man ser mange steder og som var med til at sikre MobilePays fremgang i detailhandelen.

»Det var en løsning som vi udviklede og vi solgte 30.000 af dem, hvilket var rigtig tilfredsstilende. Men vi kunne jo også godt se, at vi i fremtiden skulle udvikle betalingsløsningerne. For vi kunne jo ikke bare leve af, at vi havde installeret de bokse. Så derfor har vi bygget betalingstermninaler med indbygget MobilePay og bygger nu et med integreret betalingsterminal og MobilePay med alt inklusive,« siger Søren Jensen.

Løsning for kunderne

GoAppified har derfor lagt sig i selen for at lave skræddersyede løsninger til kunderne. Det skal ikke handle om, hvad kunderne kan få, men hvad de har brug for og så indretter løsningen sig efter det.

»Vi har især målrettet disse all-in-one apparater til butikker og små og mellemstore virksomheder for de bruger i forvejen mange penge på en masse terminaler og abonnementer, som koster dem meget. Nu kan de få et abonnement hos os og så håndterer vi alt for dem. Det er både let og billigt for dem,« siger Søren Jensen, der som nævnt begyndte firmaet sammen med sine makkere Michael Fog og Patrick Ipsen i 2015.

Han har tidligere været ansat i TDC og Atea og har derfor et stort kendskab til en branche, der med hans øjne trænger til at blive rystet lidt af nogle nye og mere innovative firmaer.

Den frække dreng

»De store firmaer har bestemt deres kvaliteter og de kan en masse ting. Men fornyelsen skal komme nedefra. Det er hos de små start-ups, at innovationen først og fremmest kommer og vi ser bestemt os selv som en konkurrent til de mere etablerede udbydere af betalingsløsninger som eksempelvis Nets. Vi kan og skal ikke slå dem af banen, men vi er de frække drenge i klassen, der tænker ud af boksen og kommer med de nye ideer. Samtidig kan vi, fordi vi jo ikke er så store og ikke har så storeomkostninger, levere en skræddersyet løsning, der tager udgangspunkt i kundens behov til en langt lavere pris end eksempelvis Nets, der har styret samfundets pengetransaktioner i mere end 30 år.

Udfordringen og innovationen vil komme fra FinTechs som os selv og det vil være virksomheder som vores, der vil skabe noget nyt,« siger Søren Jensen, som regner med, at der stort set ikke findes kontanter i 2025.

»Når vi kommer til 2025 vil der nok ikke være ret mange kontanter tilbage i samfundet og derfor er vores digitale løsninger fremtiden. Men samtidig er der jo stadig nogle år, hvor man skal kunne håndtere både digitale betalinger og fysiske betalinger som kontanter og kortbetalinger, hvorfor vores integrerede kasseapparat en fordel for især de mindre erhvervsdrivende,« siger Søren Jensen.

Lille og vågen

Firmaet har nu 10 ansatte og regner med at erobre det nordiske marked inden for de kommende år. Men det betyder ikke, at man om fem-ti år ser firmaet som en kæmpe kolos med 100 ansatte i et stort domicil.

»Vi har ikke som mål at være meget store med 100 ansatte. Det er jo netop vores fordel, at vi er små og omstillingsparate i en branche, der kører rigtig hurtigt. Vi skal hele tiden kunne ’disrupte’ og vende skuden til nye landvindinger. Det er jo netop de meget store virksomheders problem, at det tager tid at vende skuden. Vi vil måske nok have flere ansatte på sigt, men ellers tror vi meget på tilknyttede konsulenter, der selv er deres eget firma. Det er en arbejdsform, der er meget i fremgang andre steder i verden og det tror vi også på. Samtidig regner vi da med at blive her i vores lokaler i Ballerup. Vi har adgang til et lager og Ballerup er jo centralt i forhold til infrastruktur, man kan parkere og så er der et stort område med masser af Tech-virksomheder, så det er et godt sted for os at være placeret,« siger Søren Jensen, der efter mange år i nogle af de ’store’ virksomheder fandt ud af, at fremtiden tilhører de fleksible og innovative.