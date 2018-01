Et langt liv i Måløvs tjeneste

Mr. Måløv, tilnavnet fik Gustav Blomberg, for 25 år siden, i forbindelse med omtalen af sin 60 års fødselsdag i Ballerup Måløv Avis. Nu fylder han 85 år, og navnet det hænger ved. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Mærkedag Kulturlivet, åndslivet og sporten. Gustav Blomberg alias Mr. Måløv har sat sit fingeraftryk på det hele. Den 17. januar fylder han 85 år, og det fejres med reception på Brydegård.

Af Dorthe Oxgren

Lige siden 17. januar 1933, da Gustav Blomberg kom til verden, har Måløv været omdrejningspunktet for hans liv. Som knægt med hjemmet på Måløv Hovedgade 71 og bedsteforældrenes bageri længere nede ad gaden som base, i voksenlivet i parcelhuset på Kratvej sammen med hustruen Erna og børnene Karina og Karsten. Og de seneste otte år har Mr. Måløv boet i Søndergårdskvarteret på den anden side af Måløv Byvej med udsigt over de kunstige kanaler og Bjørn Nørgaards skulptur ’Nåleøjet’.

»Den er stillet op til ære for mig,« siger fødselaren med et glimt i øjet.

Selv om han med egne ord »har fået bevilget Parkinson« og er knap så rask til bens, fejler humøret ikke noget. Gustav Blomberg er så aktiv som alderen og helbredet tillader, går til gymnastik flere gange om ugen i Måløv Idrætsforening, som han var med til at starte i 1972, og hvor han i 26 år har været formand.

Før det, var han medstifter af og formand for – Måløv Boldklub.

Som typograf var Gustav Blomberg desuden selvskrevet som redaktør for bladet Måløv Sport, der udkom fra 1954 til 2015.

Det livslange engagement i idrætslivet i Måløv førte til, at fødselaren i 1987 blev hyldet som ’Årets Idrætsleder’, og det ovenikøbet uden selv at være en udpræget sportsmand. Det er de organisatoriske og administrative opgaver, der har haft den lokale ildsjæls interesse.

Han er stadig aktiv i menighedsrådet, hvor han blev medlem i 1980. Det var kordegnen, der fik overtalt Gustav Blomberg til at stille op til menighedsrådsvalget:

»Han fik overtalt mig, men jeg sagde til ham, jeg ville stå sidst på listen. Det kom jeg til. Jeg stod som nummer 13, men fik flest stemmer,« fortæller Gustav Blomberg og smiler skælmsk.

Sang og byvandring

Sangaftener på Brydegård, som Gustav Blomberg selv har været med til at starte, kommer han stadig til. Og de byvandringer, som den tidligere stadsbibliotekar for en menneskealder siden fik overtalt Gustav Blomberg til arrangere, laver han også endnu – på opfordring.

»Det tog jo lang tid at indsamle gode historier om Måløv. Jeg var rundt og tale med de gamle for at få dem til at fortælle,« husker han.

Byvandringerne går blandt andet gennem Måløv Kirke for at se de sjældne kalkmalerier, som blev fundet i 1938, og som blev restaureret i begyndelsen af 1980’erne. En restaurering Gustav Blomberg var involveret i som formand for Byggeudvalget under menighedsrådet.

Det var også i menighedsrådets regi, at han var med til at sætte gang i planerne om en sognegård, der stod færdig i 1989.

Teater og fest

I den kulturelle afdeling af Gustav Blombergs lokale engagement hører medlemskabet af Sct. Jacobs Ordenen, der havde til formål at få kommunens kulturliv til at blomstre. Gustav Blomberg har gjort sit, blandt andet som amatørskuespiller, når Den Selskabelige Forening i Måløv satte teater op på kroen, ligesom han har været med til at arrangere julefester i byen og asfaltballer i skolegården for at samle penge ind til boldklubben.

Måløv Naturpark har Gustav Blomberg også været med til at stifte. Første etape af Naturparken blev således indviet i forbindelse med byens 800 års jubilæum, også her havde Blomberg en rolle at spille.

Når fødselaren kigger tilbage, har det været nogle berigende år. Fællesnævneren for de projekter, Gustav Blomberg har kastet sig ind i, har været at gøre noget godt for byen.

»Jeg har haft det rart med det. Jeg har mødt så mange rare mennesker gennem årene. Om tingene var blevet til noget, uden min medvirken, er jo ikke til at vide,« lyder det beskedent fra Mr. Måløv – himself.

Dagens fejres med reception onsdag den 17. Januar kl. 13-17 i søjlesalen på Brydegård, Kratvej 9 i Måløv.