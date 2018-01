UCC-huset skal til debat

Denne tegning viser, hvordan det gamle pædagogseminarium kommer til at se ud, når det er færdigt. Ved borgermødet kan man få et lille indtryk af, hvordan det skrider frem. Foto: PR-illustration.

Møde Borgerne kan nu komme med deres mening om og forslag til planerne om UCC-huset i Skovlunde på et borgermøde i næste uge.

Af Ulrich Wolf

Det er halvandet år siden, at Ballerup Kommune købte det gamle UCC-hus i Skovlunde og siden er der blevet tegnet, ombygget og planlagt.

Det varer ikke så længe, før der kan indrettes et multihus med plads til Kasperskolen, et bosted for voksne med særlige behov og en koncertsal.

Men inden der for alvor flytter nogen ind i det gamle seminarium på Bybjergvej, kan borgerne i Skovlunde og omegn få mulighed for at høre mere og samtidig komme med forslag ved et borgermøde om UCC-planerne tirsdag den 16. januar klokken 19..

Her afholder Ballerup Kommune nemlig et møde om det nye multihus, hvor alle er velkomne til at deltage.

Kig indenfor

Mødet afholdes i hallen i UCC, så de fremmødte kan kigge indenfor og se, hvor langt man allerede er kommet med omdannelsen af huset.

Der har i mange år ligget et pædagogseminarium på adressen, men da det flyttede ud af bygningen lå den tom hen, indtil Ballerup Kommune i sommeren 2016 købte huset for 53 millioner kroner og derefter satte gang i planerne om et multihus.

Efter planen skal Kasperskolen flytte ind efter sommerferien, mens det varer lidt længere med indretning af botilbuddet.

UCC-planforslaget er i høring frem til den 13. februar.