Orienteringsaften på Borupgaard

Afgangselever fra områdets 9. eller 10. klasser, som overvejer en fremtid på Borupgaard Gymnasium, kan tage deres forældre under armen og komme til orienteringsaften den 18. januar. Foto: Arkivfoto

uddannelse Torsdag den 18. januar klokken 19.30 slår Borupgaard Gymnasium dørene op til den årlige orienteringsaften, hvor interesserede elever fra områdets afgangsklasser og deres forældre plejer at strømme til Lautruphøj.

Af Mia Thomsen

»Det er en både informativ og stemningsfuld aften, hvor man får en masse information om uddannelsen og skolen, men samtidig også har lejlighed til at indsnuse stemningen og møde lærere og elever til en uformel snak om, hvordan det er at være elev på BOAG,« fortæller Finn Kyllesbech, der er uddannelseschef på Borupgaard Gymnasium.

For at undgå for meget trængsel holdes den fælles orientering i idrætshallen i to omgange. Her fortæller rektor Thomas Jørgensen og repræsentanter for elevrådet – afvekslende med film og musikindslag – om stx-uddannelsen og selvfølgelig specielt om Borupgaard.

Samtidig fungerer resten af skolen som et stort marked, hvor de forskellige fag og studieretninger præsenterer sig rundt om i alle dele af bygningen. Kyndige og servicemindede guider vil stå parat til at besvare spørgsmål eller vise vej hen til netop de personer, der kan give de rigtige oplysninger.

»Borupgaard Gymnasium er nu fuldt udbygget med moderne lokaler og faciliteter både inde og ude. Skolens bestyrelse har derfor besluttet, at der igen i det kommende skoleår kan optages 15 1.g-klasser, således at så mange ansøgere som muligt kan få deres uddannelsesønske opfyldt,« siger Finn Kyllesbech.