FDF Skovlunde fejrede 60 års fødselsdag

Der var morgenmad og hyggelig fødselsdagsfejring på programmet, da FDF Skovlunde fejrede 60 år den 3. januar. Selve jubilæumsfesten bliver holdt på Stavnsbo til maj, når vejret er lidt bedre. Foto: FDF Skovlunde

fødselsdag Medlemmer og gæster fejrede FDF Skovlundes 60 års fødselsdag med fælles morgenmad.

Af Mia Thomsen

Mange medlemmer af FDF Skovlunde var onsdag morgen den 3. januar ekstra tidligt oppe. De skulle nemlig forberede morgenmad til den 135 medlemmer store kreds’ 60-års fødselsdagsreception inden skole- eller arbejdsdagen kaldte.

Blandt gæsterne var De Grønne Pigespejdere, Skovlundespejderne, Lions Skovlunde og borgmester Jesper Würtzen, der alle var inviteret til at fejre dagen med lækkert morgenbord.

På FDF Skovlundes første kredsmøde i januar 1958 mødte 26 deltagere op. I dag er medlemstallet helt oppe på 135 medlemmer, og den runde dag bliver for alvor fejret lørdag den 26. maj på lejrcentret Stavnsbo i Nordsjælland, hvor både nuværende og tidligere medlemmer er velkomne.

»Vi glæder os til at fejre 60-års-jubilæet endnu mere i foråret, hvor vi holder jubilæumsweekend for kredsens børn og unge, og den sidste lørdag i maj, hvor vi håber at se så mange nuværende ledere og tidligere medlemmer som muligt til jubilæumsfest,« siger kredsleder Mikkel Heie Nielsen.

Hvis man vil vide mere om FDF Skovlunde kan man klikke ind på ww.fdf.dk/skovlunde.