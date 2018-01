Blæser svaret i vinden?

debat Jeg tror vi er en del beboere i Centrumgaden, der utålmodigt efterlyser en tidsplan for etableringen af hæve-sænkepullerterne.

Af Ove Ginness, Centrumgaden 25, Ballerup

Derfor må udvalgsformanden for området, med alle sine nyerhvervede 697 stemmer i ryggen (af 37.567 mulige) se at komme ud af busken og få handlet ”hurtigt, effektivt og til gavn for borgerne”, som er en del af mantraet, hun altid fremsiger (men det gjaldt måske kun før kommunalvalget?)

Beboerne vil gerne orienteres om de begrænsninger, der konkret lægges os i vejen for at kunne fungere som hidtil, når de bevægelige pullerter etableres. Det er utilstedeligt, at det ikke er sket endnu.

Forhåbentlig er det ikke skuffelsen over den missede viceborgmesterpost, der blokerer for udvalgsformandens handleevne.