Udvalgsformand: Samarbejde giver bedre tilbud

debat I sidste uge blev der bragt en artikel her i avisen under overskriften ”Kræftramt efterlyser lokal genoptræning”.

Af Lolan Ottesen (A), formand for Social- og Sundhedsudvalget

Jeg er ked af, at du som læser efterlades med det indtryk, at du som kræftramt borger i Ballerup får et dårligere genoptræningstilbud, når vi gennem tværkommunalt samarbejde faktisk kan give bedre og mere målrettede tilbud, end vi ville være i stand til som enkeltkommune.

Ballerup Kommune indgår i et godt, veludviklet tværkommunalt samarbejde med de kommuner, der ligger rundt om Herlev-Gentofte Hospital, om genoptræning af kræftramte. Derudover vil jeg gerne understrege, at vi også lokalt har tilbud til kræftramte, hvis det er borgerens behov.

Det tværkommunale samarbejde giver os mulighed for tidligt i et forløb at tilbyde målrettet og specialiseret genoptræning. I Egedal kan prostatapatienter for eksempel få løst problemer med inkontinens og impotens. I Rødovre kan brystkræftpatienter få målrettet træning, der fokuserer på de skulderproblemer, som mange brystkræftopererede døjer med.

De specialiserede tilbud er mange borgere rigtig glade for, og de tager gerne turen over kommunegrænsen for at få et genoptræningstilbud, der er målrettet deres behov. Ønsker borgeren ikke det tværkommunale tilbud, tilbyder vi dem et generelt genoptræningstilbud i Ballerup. Der er med andre ord ingen borgere, der tvinges ud af kommunen, som man får indtryk af i artiklen.

Alle borgere, der bliver henvist til et kommunalt genoptræningsforløb, får også en kontaktperson i Ballerup Kommune, som de altid kan kontakte undervejs i deres forløb.

Det tværkommunale samarbejde er med andre ord ikke er en spareøvelse. Tværtimod har vi fået flere og bedre tilbud til borgerne.

Derudover er der naturligvis også borgere, der rammes af kræft, som allerede har et godt og aktivt fritidsliv, og som fortsætter denne aktivitet, mens de følger et behandlingsforløb. De borgere ser vi nok ikke i vores kommunale regi, hvilket vi heller ikke behøver.