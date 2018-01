Radon eller hyggefyring?

debat Desværre ligger vor kommune i et område, hvor der er særdeles meget radon i undergrunden – vi bor faktisk i næsthøjeste risikoklasse.

Af Finn Eriksson, Møllemosen 89, Måløv

Hvis man har støbte gulve i jordplan, er det vanskeligt at radonsikre vore huse, men man bør under alle omstændigheder udlufte grundigt, en 4-5 gange dagligt med gennemtræk.

Nogle er så heldige at have automatisk ventilation, andre må huske at lukke vinduerne op for at få frisk luft ind i stuerne. Men hvad hjælper det, hvis man i stedet for frisk luft fylder huset med naboers giftige brændeovnsrøg, der er ligeså farligt at indånde som radon?

Skal hyggefyring gå ud over vores livskvalitet?

Hvorfor laver man ikke begrænsninger for denne plage? I den nye bydel Vinge ved Frederikssund er brændefyring totalt forbudt, og i Malmø er brændefyring i parcelhuskvartererne stærkt tidsbegrænset. Hvorfor ikke her?