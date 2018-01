Brøndby brugte Ballerup-banen

Lukas og hans mor var ivrige tilskuere på sidelinjen, da Brøndbys superligahold trænede i Topdanmark Hallen i Ballerup. Foto: Privatfoto

fodbold Brøndbys superligahold trænede i Topdanmark Hallen op imod turneringsstart. Det havde en af holdets store fans, 2-årige Lukas opdaget, og han var med på sidelinjen.

Af redaktionen

»Vil du gerne være fodboldspiller, når du bliver stor, Lukas?«

»Nej! Brøndbyfan,« svarer den snart treårige alvorligt, med kraft og uden tøven.

Han sidder med sin mor Julie i Topdanmark Hallen og ser på, mens heltene træner. Det gør ikke noget, at rumpen bliver kølig mod betonen. Der lyder et lille glædesråb, når bolden bliver sparket ekstra hårdt, men ellers kommer der ikke en lyd, for spillerne skal jo kunne høre, hvad træneren siger.

»Jeg har fri i dag, og Lukas har lidt kortere dage, fordi han er ved at blive kørt ind i børnehaven, og så tænkte jeg, at det var en god mulighed for at tage ham forbi og se Brøndby træne,« fortæller Julie

En fælles glæde

Lukas og hans mor er fælles om at beundre superligaholdet, og når hun er til kampe, optager hun små bidder af højdepunkterne, så hun og Lukas kan gense dem, når hun kommer hjem. En yndet godnatsang i forstadshjemmet er da også Brøndbyholdets æressang ’Jeg var lige kommet til verden’, som Lukas stolt synger med på.

Der er vist ingen tvivl om, at Lukas nok skal blive det, han drømmer om, når han bliver stor. Hvis han ikke allerede er nået dertil.

Græs til stjernerne

Normalt træner Brøndby IF på eget anlæg, men har denne dag lejet sig ind på Ballerup Kommunes overdækkede kunstgræsbane, Topdanmark Hallen.

I Ballerup Idrætsby er det med jævne mellemrum også muligt at se nogle andre af landets bedste fodboldspillere træne, fordi idrætsparken har en samarbejdsaftale med DBU om ungdomslandsholdstræninger – og så har BSF’s kvinder, der lige nu ligger nummer tre i den bedste kvindeliga, 3F Ligaen, naturligvis også hjemmebane i idrætsbyen.