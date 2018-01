Politi uge 2

Genrefoto Foto: Politi.dk

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra Københavns Vestegns Politi:

Af Redaktionen

Brand i Ballerup

Mandag den 8. januar klokken 15.35 modtog alarmcentralen en anmeldelse om, at der var brand i en lejlighed på Baltorpvej i Ballerup.

Brandvæsenet var i gang med at slukke ilden, da politiet ankom, ligesom flere beboere var blevet evakueret fra deres lejligheder.

Ud over lejlighedens beboer, en 80-årig kvinde, som blev kørt til kontrol for røgforgiftning, kom ingen personer til skade. Hvordan branden opstod efterforskes fortsat.

Spritkørsel i Skovlunde

Tirsdag den 9. januar klokken 12.50 erkendte en 53-årig mand at have drukket for meget spiritus, da han blev stoppet på en knallert på Tangevej i Skovlunde. Han blev anholdt og sigtet for spirituskørsel.

Kørsel uden kørekort

Onsdag den 10. januar klokken 07.39 blev en 33-årig mand fra Ballerup sigtet for kørseluden kørekort, da en patrulje standsede ham på Plantebuen i Ballerup. Han oplyste, at han ikke havde generhvervet sit kørekort, efter han tidligere havde fået det frakendt. Mandens kæreste blev samtidig sigtet for at have overladt sin bil til en uden kørekort.