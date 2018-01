»Vi fik vekslet et skidt valgresultat til en god konstituering«

Venstres gruppeformand Kåre Harder Olesen er godt tilfreds med den konstituering, som er kommet ud af et ellers skidt valgresultat for partiet. Foto: Arkivfoto: Flemming Schiller.

Konstituering Trods et dårligt valg fik Venstre det optimale ud af den nye konstituering, mener gruppeformand Kåre Harder Olesen, der nu er næstformand i Social-og Sundhedsudvalget.

Af Ulrich Wolf

Det er så vidt vides første gang, at et kommunalbestyrelsemedlem uden for den røde blok har fået en næstformandspost i et af de politiske udvalg i kommunen.

Men i 2018 tilfaldt næstformandsposten i Social- og Sundhedsudvalget altså Venstres gruppeformand Kåre Harder Olesen ligesom Venstres i alt tre medlemmer fik plads i alle stående udvalg og en 2. viceborgmesterpost. Det er et regnestykke, som Kåre Harder Olesen er ganske godt tilfreds med, når man tager i betragtning, at Venstre fik en kedelig lussing ved valget i november, hvor partiet tabte to mandater.

Det handler om en bred konstituering og det handler om, at Venstre, trods valgresultatet går efter maksimal indflydelse.

En lakmusprøve

»Hvis vi have fået et bedre valg, var vi gået efter en formandspost, det har vi set i andre kommuner. Men nu gik det, som det gik og med den fordeling, som valget endte med, så forstår jeg godt, at det ikke var muligt. Men vi er faktisk ganske tilfredse. Vi gik efter tre ting. En plads i alle stående udvalg, 2. viceborgmesterposten og næstformandposten i Social- og Sundhedsudvalget – og det fik vi. Det er vi glade for. Og vi er også glade for, at borgmesteren har villet det bredest mulige samarbejde. Netop denne konstituering var lakmus-prøven for, om S vil samarbejdet, og det tyder det på. Så vi har fået indsigt og indflydelse,« siger Kåre Harder Olesen, som glæder sig over, at der ikke er blevet en markant opsplitning i rød og blå blok, men at der er lagt op til samarbejde mellem blokkene.

Tæt på maskinrummet

Udover at være tilfreds med den generelle indflydelse og samarbejdet, så glæder Kåre Harder Olesen sig også over, at være blevet næstformand i netop Social- og Sundhedsudvalget.

»Alle udvalgene er naturligvis vigtige. Men for mig er Social- og Sundhedsudvalget meget vigtigt, fordi det handler om vores kernevelfærd. Vi har at gøre med de mest udsatte af vores borgere, de handicappede, og det er et område jeg brænder for og altid har brændt for. Som næstformand er jeg lidt tættere på maskinrummet og beslutningerne og det synes jeg er rigtig godt. Så man kan sige, at vi fik vekslet et skidt valgresultat til en god konstituering,« siger Kåre Harder Olesen.