Rotary takkede for husly med støttekroner

Ballerup Rotary Klubs præsident Torben Hansen overrækker klubbens bidrag til Hanne Dedenroth, formand for Skovlunde Sogns Menighedspleje og formanden for menighedsrådet Lars Green Bach. Foto: Privatfoto

Penge Ballerup Rotary Klub takkede Skovlunde Kirke for husly til klubbens mødeaktiviteter ved at overrække 15.000 kroner til Menighedsplejen.

Af Mia Thomsen

Når medlemmerne af Ballerup Rotary Klub hver tirsdag mødes sker det – med mindre der er arrangeret besøg ’’ude af huset’’ – i Skovlunde Kirkecenter. Og det er et mødested, som Rotaryklubben er meget glad for at få stillet til rådighed.

Så glad at klubben igennem de sidste mange år har takket kirken ved at give en flot donation til Menighedsplejen i Skovlunde Sogn.

Således også i år, hvor Ballerup Rotary Klubs præsident Torben Hansen overrakte et bidrag på 15.000 kroner til Skovlunde Sogns sociale arbejde i menigheden – en indsats der især er behov for op til jul i form af julehjælp til folk, hvor pengene er små.

Bidraget blev givet til formanden for Skovlunde Sogns Menighedspleje Hanne Dedenroth, og ifølge Hanne er behovet for hjælp stort:

»Det er typisk ikke de samme familier, der modtager hjælp hvert år, men folk der har behov for lidt julehjælp, til at få det hele til at fungere igen. Julehjælpen ydes i form af et tilgodebevis til SuperBrugsen i Skovlunde, hvor modtageren så kan købe nødvendigheder til at få en god jul til sin familie,« fortæller hun.

Stor opbakning til ønsketræet

Ud over julehjælp havde Ballerup Rotary Klub sammen Ballerup Sct. Jakob Rotary Klub arrangeret årets ”ønsketræ” i Ballerup Centret, hvor klubberne havde sat sig det mål at give 150 børn og unge, som enten er anbragt, eller som har særlige sociale udfordringer en ekstra juleglæde med en julegave fra ønsketræet.

Der var stor tilslutning til projektet, og de 150 ønsker, som hang på træet, blev hurtigt ’’plukket’’ og opfyldt af de besøgende i Ballerup Centret.

Alle 150 børn og unge fik en ekstra julegave, og medlemmerne i Rotaryklubberne er meget taknemmelige for den store opbakning til projektet.