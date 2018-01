S-politiker undrer sig over konstituering

Den nye konstituering i Kultur- og Fritidsudvalget huer ikke medlem af udvalget Özcan Kizilkaya (A). Han mener, at man bør kigge mere på erfaring og resultater end kun på stemmetal Foto: Arkivfoto.

Kabale Det socialdemokratiske medlem af kommunalbestyrelsen, Özcan Kizilkaya (A), undrer sig over udvalgskonstituering. Han efterlyser mere hensyn til erfaring og resultater.

Af Ulrich Wolf

Da valget var ovre gik det store puslespil om fordelingen af formandsposter i gang. Der skulle vælges nye formænd og stort set alle udvalgsformænd fortsatte på deres poster som hidtil. Kun Kultur- og Fritidsudvalget skulle have en ny formand efter den mangeårige høvding, Tom Nielsen (A), indstillede den politiske karriere.

Valget faldt på Charlotte Holtermann (A), der nu skal stå i spidsen for et af kommunens vigtige udvalg, mens næstformanden fortsat hedder Bjarne Rasmussen (A). Det er netop det valg, der får udvalgsmedlem Özkan Kizilkaya op af stolen. Han mener, at han skulle have haft næstformandspladsen og Bjarne Rasmussen dermed skulle have været ’forfremmet’ til formand.

Özkan Kizilkaya begrunder det med, at både han og Bjarne har flere års erfaring i Kultur- og Fritidsudvalget. Han efterlyser i det hele taget mere fokus på erfaringen end blot på rent stemmetal.

Mærkelige argumenter

»Jeg forstår ikke den konstituering. Jeg og Bjarne har erfaringen og jeg foreslog, at vi skulle have posterne. Men de kom med nogle mærkelige argumenter om manglende tid og den slags. Jeg ville også gerne have haft et udvalg mere, men det kunne jeg så ikke få. Men nogle af de helt nyvalgte har fået to udvalg. Hvad er det for en mærkelig måde at gøre tingene på? Jeg kunne godt tænke mig, at det handlede mere om erfaring og resultater og ikke så meget om antal stemmer,« siger Özcan Kizilkaya.

Han mener, at kommunen og vælgerne har brug for folk med resultater på CV’et og at man burde se mere på netop kvalifikationerne og på erfaringen.

»Jeg synes, det er mærkeligt, at man giver helt unge og nyvalgte medlemmer to udvalgsposter, mens jeg, som har siddet i fire år, kun får én. Hvad er baggrunden for det? Har de mere tid end mig,« siger Özcan Kizilkaya, som understreger, at han ikke rejser debatten for at skade sit parti eller gå efter enkeltpersoner, men blot for at rejse en generel debat om konstitueringen.

Næstformanden selv, Bjarne Rasmussen, tager situationen mere roligt.

»Det er ikke noget, jeg kan hidse mig op over. Det er da rigtigt, at jeg snakkede med Özcan og jeg nævnte, at jeg kunne da godt tænke mig at være formand. Men Charlotte fik flere stemmer end mig og har været meget aktiv på mange fronter, og jeg fik nogle andre poster indenfor kulturlivet, så jeg klager ikke. Det er da pænt af Özcan at tage på vej på mine vegne, men sådan er politik,« siger Bjarne Rasmussen.