Folk vil gerne gå på restaurant derhjemme

Kok og sommerlier Phillip Nielsen driver fra sit hjem i Skovlunde firmaet Privatkok, hvor han har stor succes med ’private dining’. Foto: Foto: Mick Friis Images

Mad Kokken Phillip Nielsen fra Skovlunde har stor succes som selvstænding, hvor han tilbyder ’private dining’ - altså madlavning af høj kvalitet i kundens eget hjem.

Af Mia Thomsen

For nogen er det luksus af smække døren til vasketøj, rod og babysitter, for at sætte kurs mod en restaurant og nyde et veltilberedt kvalitetsmåltid sammen med sin udkårne.

Men for andre er tanken om selvsamme måltid – blot i hjemlige rammer, langt mere tiltalende. Det har kokken Phillip Nielsen fra Skovlunde bevist. Han etablerede i 2016 firmaet Privatkok, hvor han rykker ud til alt fra intime parmiddage til store firmafester. Og selvom idéen med at ’leje en kok’ ikke er ny i sig selv, så har han alligevel været lidt af en trendsætter inden for området ’private dining’ – altså mindre private middagsselskaber i kundens eget hjem.

»Jeg oplever ekstremt stor efterspørgsel på private dining. Folk synes, det er fedt at få en restaurantoplevelse i eget hjem. Det kan der jo være mange grunde til, men jeg tror især at det er fordi, at man kan få det fuldstændig skræddesyet – lige som man vil have det. Det kan folk godt lide. Og så er der mange, der synes, det er mere afslappet derhjemme, end hvis de skal ud i byen,« fortæller den 32-årige kok, der har gjort private dining konceptet til sin levevej.

Elsker forskelligheden

Phillip Nielsen er uddannet kok og sommerlier i London og har arbejdet i branchen i 13 år. Men fik nok af lønmodtagerlivet og begyndte at lege med tanken om at blive selvstændig i 2014.

»Jeg blev bare træt af branchen og træt af, at der altid var nogle andre, der bestemte. Jeg ville gerne ud og lave mit eget – den mad, jeg godt kan lide, på den måde, jeg har lyst til,« fortæller Phillip, der brugte et par år på at forberede sig til at gå selvstændig.

»Jeg gik all-in med min virksomhed Privatkok i januar 2016 og har ikke fortrudt et sekund. Det er gået super godt. Jeg lavede en millionomsætning allerede første år og tjener tre gange så meget nu, som jeg gjorde før.«

Men det er ikke kun økonomien, der blomstrer. Det gør arbejdsglæden også.

»Jeg elsker forskelligheden. Der er aldrig to dage eller to job, der er ens. Folk er forskellige, køkkener er forskellige – alt er forskelligt fra gang til gang. Det kan jeg virkelig godt lide,« siger han og fortsætter:

»Og så får jeg jo lov til at lave lige præcis den mad, som jeg godt kan lide at lave, på den måde jeg kan lide at lave det. Samtidig med at jeg får givet en masse mennesker nogle gode oplevelser. Mit mål er, når jeg har været ude og lave en middag til nogen, at de går i seng med følelsen af, at det bare var den fedeste aften.«

Med baby på armen

Phillip kommer ud for mange sjove ting, når han er hjemme hos folk og lave mad. Blandt andet husker han en særdeles festlig polterabend, der endte med at hovedpersonen missede sit fly. Ligesom han også nogle gange har assisteret med andet end madlavning og servering.

»Jeg kan huske en gang, hvor jeg måtte holde en baby for en mor, så hun kunne få lov til at spise sin mad i fred,« fortæller han og griner.

»Det er jo også noget af det, der gør jobbet sjovt. Man kommer tæt på folk på en helt anden måde, når man skal være i deres hjem i flere timer.«

I dag er private dining konceptet blevet stort og der er mange om buddet. Derfor er der også skabt flere webportaler, der samler de forskellige private dining-muligheder, der findes.

»Det er fint nok for mig – og jeg samarbejder med flere af dem. Det kan både koste og give opgaver. I bund og grund handler det jo bare om, at flest mulige mennesker kan få fornøjelsen af at blive forkælet i eget hjem,« siger Phillip Nielsen.