Det nye seniorråd har fordelt pladserne

Det nye seniorråd har konstitueret sig med helt nye folk i toppen. Henning Broman blev næstformand, mens Annette Ankler blev rådets nye formand. Foto: Privatfoto

Valg Seks af syv medlemmer er skiftet ud i kommunens seniorråd - blandt andet formanden, der nu hedder Annette Ankler.

Af Mia Thomsen

Selvom november stod i kommunalvalgets tegn, så var der også andre valg i samme måned – blandt andet valget til kommunens seniorråd, hvor der skulle hentes helt nye kræfter. Kun en enkelt af de syv forhenværende medlemmer (Birte Kramhøft) genopstillede – de resterende seks pladser samt suppleanter skulle besættes af nye folk.

Men da der ’’kun’’ var otte kandidater opstillet, var det kun fordelingen af pladserne, der ikke var givet på forhånd.Der blev afgivet i alt 5.167 stemmer ud af 12.566 stemmeberettigede, hvilket giver en stemmeprocent på 41,1 procent.

Det nyvalgte seniorråd har nu konstitueret sig med Annette Ankler (699 stemmer) som formand og Henning Broman (1.351) som næstformand. Øvrige medlemmer er: Kurt Bidstrup (588), Birte Kramhøft (581), Doris Børger (561), Stephen Frank Mortensen (548) og Jørn Steen Jensen (510). Dertil kommer Lillian Birthe Nielsen (314) som suppleant.

Rådets indsatsområder

Rådet har allerede gjort sig nogle tanker om sit fremtidige arbejde, skriver de i en mail til avisen. De vil blandt andet sætte fokus på ældres transportmuligheder, sikkerheden på vejene, ældreboliger, mulighederne for at udøve sport og motion og mulighederne for raske og rørige ældre til at få en bedre hverdag.

Plejehjemmene bliver naturligvis heller ikke glemt, og her vil seniorrådet også fokusere på forholdene for ældre af anden etnisk herkomst.

Seniorrådet fortæller også, at de meget gerne modtager henvendelser fra ældre borgere, der har forslag eller problemer, som rådet måske kan tage med videre til politikerne.

Seniorrådet fungerer nemlig som rådgivere for kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål ligesom de formidler synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.