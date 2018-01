Medaljer til sjipperne

Rope Skipping pigerne fra Måløv fik en flot turnering Jylland, hvor det både blev til guld, sølv og bronzemedaljer. Foto: Privatfoto

Ropeskipping Alle på Måløv Rope Skipping Team´s hold leverede flotte præstationer ved Jysk Mesterskab i Gug udenfor Ålborg i den forgangne weekend.

Af redaktionen

Omkring 170 sjippere viste deres freestyle serier for hold og kæmpede for at nå flest hop i speed disciplinerne for hold. Thomas Lorenzen er formand for Måløv Idræts Forening ønsker tillykke til holdet .

»I Måløv Idræts Forening er vi stolte af vores Rope Skippere og af deres flotte præstation denne weekend,« siger han.

Måløv Rope Skipping Team fra Måløv Idræts Forening vandt nemlig guldmedalje i de internationale rækker for 12-14 årige. Josephine Edens, Laura Rahbek Pedersen, Herdis-Marie Møller Nielsen og Vigga Kruse Partsch var enormt stolte efter sejren.

»Det er vores allerførste internationale konkurrence, vi vandt fordi vi er et stærkt hold, og fordi vores trænere Mille, Emilie og Charlotte er rigtig rigtig gode trænere,« fortalte de fire glade piger.

I begynderrækkerne for sjippere over 15 år vandt de to hold fra Måløv både sølv og bronze. Mille Fogh Kristensen, Sara Mekis Bach og Anna Bødtkjer vandt bronze og Nathalie Timm, Line Fromberg og Vera Roed Grarup vandt sølv.

Det har været en intens sæson, hvor holdene har trænet ihærdigt og lørdag kunne sjipperne så nyde deres sejr sammen med tre tilfredse trænere.