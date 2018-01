Lokal genoptræning af kræftramte

Debat I Ballerup bladet i uge 2 bringes flere artikler med kritik af manglende lokal genoptræning af en kræftramt borger.

Af Erik Ziegler, Formand for ’Ballerups Kræfter’, Ved Gershøj 42, Måløv

Kritikken fra den brystopererede Gitte Theil Pedersen bakkes op af Kræftens Bekæmpelses lokalformand, som udtaler, at »Det er håbløst at komme fra Ballerup til eksempelvis Rødovre eller Egedal med offentlig transport«.

Indledningsvis skal anføres, at lokal behandling af sygdomsramte, herunder kræftramte, ikke altid kan foregå i egen kommune. Det er forståeligt, at flere kommuner samarbejder om skabelse af bedst mulige tilbud til de sygdomsramte.

Derfor kan dette medføre, at patienterne af og til må konsultere behandlingsklinikker udenfor egen kommune.

Jeg er selv kræftopereret og fik tilbud om at blive genoptrænet i godt tre måneder på et hold for kræftramte mænd. Træningen foregår i Egedal kommunes fysioterapi, som ligger sammen med rådhuset klos op af Egedal station. Ballerup-borgere uden bil kan tage Frederikssund-toget fra Skovlunde, Ballerup eller Måløv station til Egedal station.

Når dertil lægges, at vi her taler om et helt moderne træningscenter med højt kvalificeret personale, er det et meget attraktivt tilbud til Ballerup-borgerne.

I forlængelse af genoptræningen i Egedal, har kræftramte fra Ballerup kommune nu mulighed for af selvtræne i Sundhedshuset i Ballerup.

Foreningen »Ballerups Kræfter« har al mulig grund til at takke kommunen for deres imødekommenhed overfor os kræftsyge.

Kan problemet med en transport fra Ballerup til Rødovre ikke klares med samkøring, hvis behandlingstilbuddet ikke ligger tæt ved en S-station?