Lad børnene cykle og gå til skole

Bedre indlæring, bedre sundhed og mere trafiksikkerhed omkring skolerne. Tre gode ting på en gang.

Af Per Mortensen (A), Medlem af kommunalbestyrelsen

Så spørger man så sig selv: Hvordan kan det lade sig gøre? Det er såmænd ret simpelt: Lad nu de kære børn selv transportere sig til skole.

For det første så er det en direkte bjørnetjeneste vi gør, når vi forældre kører børnene i skole. For det andet så viser undersøgelser, at indlæringsevnen bliver væsentligt forbedret, hvis børn rører sig inden undervisning.

Og så ville det da også være bedre for børnenes sundhed, hvis de cyklede eller gik i skole. De mindre børn kan man samle i såkaldte ”gåbusser”, så de fælles kommer sikkert i skole og får rørt sig samtidig. Og så hjælper en god og sund morgenmad og madpakke også på sagen.

Hvis vi vender et blik mod skolerne rundt omkring i kommunen kan vi jo alle se, at trafiksikkerheden ved og omkring skolerne godt kan være bedre. Vi har for mange morgenstressede forældre, som hver dag i deres bil valfarter til skolerne for at sætte deres børn af. Det er forældre, der måske er kommet for sent ud af døren, eller på anden måde har en stresset morgen – noget som ofte kan være med til, at de kan have svært ved at bevare overblikket i morgentrafikken ved skolerne.

Hvad kan vi politikere så gøre? Pisk eller gulerod. Vi kunne jo forbyde al trafik ved skolerne. Stemme om forbud mod afsætning af eleverne. Vi kunne også belønne de børn, der selv kommer i skole hver morgen. En model kunne være, at kommunen gav et vist pengebeløb til klassekassen for hver elev, som selv kommer cyklende eller gående i skole?

Det kan også være en løsning at skolebestyrelser, ledere og lærere byder ind med løsninger.

Men jeg tror på, at hvis vi får løst dette problem, så kan vi få mange vindere. For ikke nok med, at det er med til at forbedre sundhed og indlæring for vores børn – vores fremtid – så er det også med til at mindske trafikulykker ved vores skoler. Og ikke mindst: det er med til at give vores børn noget mere ansvar, når de selv kan transportere sig i skole.