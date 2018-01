Sandheden om S-togsaftalen

Debat Det er ikke korrekt, når Arne Lund i et debatindlæg her i avisen skriver, at den nye politiske aftale om fremtidens S-tog betyder, at rejsetiden mellem Frederikssund og København H vil blive forlænget til ca. 75 minutter.

Af Ole Birk Olesen (I), Transport-, bygnings- og boligminister

Det vil ærlig talt klæde debatten, hvis den baserer sig på reelle fakta i stedet for gætterier.

Her er derfor de tørre kendsgerninger om den nye politiske aftale mellem regeringen, DF og RV:

Det er planen, at de førerløse S-tog skal have samme maksimalhastighed som de nuværende S-tog, og derfor er det direkte misvisende, når Lund skriver, at farten vil blive sænket.

Erfaringen fra metroen viser, at automatiseret drift er mere robust, og derfor tillader flere tog i timen, da der ikke skal lægges så meget ”luft” ind i køreplanen som i et system med førere.

I forbindelse med udbuddet af automatiserede S-tog skal det besluttes, hvordan driftskonceptet for de automatiske S-tog skal være. I modsætning til, hvad Lund skriver, er mulighederne åbne. Hvis man ikke øger frekvensen i myldretiden ud over 30 tog i timen gennem boulevardbanen ved Nørreport vil man kunne fastholde det nuværende koncept med hurtige og langsomme tog. Når man samtidig kan tage ”luft” ud af køreplanen bliver rejsetiderne hermed faktisk kortere end i dag og ikke længere. Men det kan også vælges at køre flere tog i myldretiden. I så fald skal togene stoppe ved alle stationer undervejs.

Selv hvis man lader togene standse ved alle stationer udebliver dog den rejsetidsmæssige katastrofe, som Lund truer med. Fra Frederikssund bliver rejsetiden ca. 54 minutter – og ikke 75 minutter som Lund påstår. Til gengæld kan man så få flere afgange at vælge mellem.

Det står os derfor frit for, om vi vil bevare de hurtige og mere direkte forbindelser, eller om vi vil have flere afgange i myldretiden mod at stoppe ved alle stationer undervejs.