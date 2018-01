Julie Stella finpudser sangskrivertalentet

Som 13-årig stod hun på scenen i MGP. I dag er hun 21 og satser 100 procent på musikken. Julie Stella fra Skovlunde brænder for at skrive sange for andre og har fået plads på Musikmetropolens sangskrivercamp til februar. Foto: Lucas Bowman

musik 21-årige Julie Stella fra Skovlunde har trods sin unge alder været igennem en spændende musikalsk udvikling fra MGP-stjernespirer til musikalsk mentor og sangskriver.

Af Mia Thomsen

Ni år. Så gammel var Julie Ladegaard – også kendt under kunstnernavnet Julie Stella – da hun skrev sin første sang i familiens hjem i Skovlunde. Dengang drømte hun inderligt om en dag at stå på scenen i børnenes melodi grand prix MGP. En drøm der skulle vise sig, slet ikke at være så uopnåelig, som man skulle tro.

Som 12-årige havde Julie allerede flere sange på blokken, men ingen musik til. Så da hun begyndte på Ellekilde-byggeren og mødte pædagog Jesper Pehrson, åbnede der sig et helt nyt musikalsk univers.

»Dengang kunne jeg ikke rigtig spille nogen instrumenter. Jeg sang mine sange ind på min mobil, og når Jesper hørte dem, hjalp han med at spille guitar, trommer og keyboard ind, så sangene kom til at lyde rigtig godt,« fortæller den nu 21-årige Julie.

Drømmen gik i opfyldelse

Én af sangene blev virkelig god, så den sendte Julie ind til DR. Sangen hed ’Brug for dig’ og endte med at opfylde den unge sangers store drøm; den kom gennem nåleøjet, og før hun vidste af det, stod 13-årige Julie sammen med en veninde på scenen til MGP i 2009. Desværre gik de ikke videre til finalen, men oplevelsen blev for alvor starten på en musikkarriere for teenageren fra Skovlunde.

»Det var en kæmpe oplevelse at være med i MGP, og jeg fik virkelig blod på tanden med at få skrevet flere sange,« fortæller Julie, der efterfølgende begyndte på Ballerup Musikskole.

»Det er trods alt lidt mere smart, at jeg selv kan spille lidt til mine numre. Jeg købte også et hjemmestudie for nogen af de penge, som jeg tjente til MGP, så jeg kunne indspille mine sange derhjemme,« fortæller Julie.

Mere Monitor-mentor

Efter 9. klasse tog Julie på efterskole med sang og sangskrivning på skemaet og valgte derefter at tage en studentereksamen med musik på A-niveau.

»Musik har altid betydet rigtig meget for mig, så det har været naturligt også at satse på musikken i min uddannelse,« forklarer hun.

Efter gymnasiet tog hun et sabbatår – og heldigvis for det. Samme år søsatte Ballerup Kommune musikprojektet Mere Monitor, hvor unge musiktalenter blev tilbudt professionel sparring, coaching og undervisning, så de kunne blive endnu bedre artister.

Julie Stella søgte ind og blev udvalgt blandt de 10, der blev første kuld i Mere Monitor.

»Jeg kan ikke beskrive, hvor fedt det har været for mig at komme med i Mere Monitor. Jeg har lært utrolig meget om musikbranchen og om mig selv,« fortæller Julie Stella, der også opdagede, at der var mere sangskriver end sanger i maven på hende.

»I starten sang jeg selv mine sange, men efterhånden i forløbet blev jeg afklaret omkring, at jeg vil satse 100 procent på at skrive sange til andre. Det tog lidt tid at få afklaringen, men nu er det det, som jeg gør. Det er fedt at høre andres fortolkninger af mine sange,« fortæller hun, der siden er blevet mentor for to unge artister i den nye runde af Mere Monitor.

På sangskrivercamp

Julie Stella får i den kommende tid mulighed for at finpudse sangskrivertalentet yderligere. Hun har nemlig fået én af de eftertragtede pladser på Musikmetropolens sangskrivercamp. Her skal hun – sammen med 17 andre unge talenter og campens professionelle instruktører – skrive en masse sange, give og modtage feedback og forhåbentlig blive endnu bedre, end hun allerede er.

»Jeg glæder mig rigtig meget til at komme af sted på campen og møde nye mennesker, der ligesom jeg virkelig brænder for at lave god musik,« siger Julie Stella, der skal af sted på introdag til campen i den kommende weekend, mens selve sangskrivercampen finder sted i februar.

»Jeg regner med at få lært en masse nyt og få nye input til, hvordan man også kan skrive sange. Ting som jeg vil tage med hjem og lære videre til de andre i Mere Monitor. Og så håber jeg da også på at få mange nye venner, som jeg forhåbentlig i fremtiden kan skrive nogle rigtig gode sange sammen med,« slutter den unge sangskriver.