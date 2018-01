Politiet tilbage på fuld styrke

Der er igen ed at være fuld bemanding hos Københavns Vestegns Politi. Foto: Arkivfoto.

Mandskab Københavns Vestegns Politi er tæt på fuldtalligt igen efter sidste års mange ’’udlån’’ af betjente til andre politikredse.

Af Mia Thomsen

2017 var et travlt år for dansk politi, hvilket man tydeligt kunne mærke hos de lokale politifolk hos Vestegnens Politi.

Forhøjet terrorberedskab, grænsebevogtning og bandekrig er bare nogle af de opgaver, der har krævet stor opmærksomhed – og som har trukket rigtig mange betjente fra vores lokale politikreds til andre dele af landet.

»Da det var på sit højeste afgav vi cirka 80 årsværk ud af 550 i kredsen,« fortæller chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard.

Men her i januar måned 2018 er alle de udlånte betjente efterhånden ved at være på plads hjemme på Vestegnen igen. Kun to politikommisærer er fortsat udlånt til København, hvor der stadig kræves ekstra mandskab til det forhøjede terrorberedskab.

Lokalpolitiet har været særligt presset og derfor har tilstedeværelsen i de forskellige boligområder, heller ikke været tilstrækkelig, erkender politidirektør Kim Christiansen.

»Vi ved godt at vi har trukket lidt på kredit i forhold til kommunerne,« siger han og understreger, at det gode samarbejde politi og kommuner imellem fortsætter i 2018 – nu med lidt flere betjente, da mandskabet udvides med 25-30 betjente i år.