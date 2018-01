Ny rykker det i Skovlunde Centret

Det er lige her bagved, at Lizette C. Byrdal og hendes forretning skal flytte hen i de næste par år, når rydningen af første etape af Skovlunde Centret går i gang. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Centerplaner Efter et års snak og forberedelser kan man snart se nedrivningen af første etape gå i gang. Det betyder, at Nybolig rykker ind i en barak et par år.

Af Ulrich Wolf

Der er nok mange, som har efterspurgt mere ’action’ omkring Skovlunde Centret. Altså at man kan se, at der sker noget med de store planer, som politikere og udviklere har talt om i et år. Nu sker der endelig noget.

Første etape går i gang lige om lidt og derfor er gravemaskinerne rullet ud for at gøre plads til den barak, som den eneste tilbageværende lejer i fløjen, Nybolig i Skovlunde, skal flytte ud i, så der kan blive plads til at rive bygningen ned.

Det betyder, at om cirka en måned vil Nybolig, der ellers altid har haft til huse i denne del af centret, rykke ud i en 80 kvadratmeter stor barak på parkeringspladsen.

Indehaver af Nybolig, Lizdette C. Byrdal glæder sig til, at der kommer gang i nedrivningen og dermed i udviklingen af centret, men hun er også lidt vedmodig.

Spændende og mærkeligt

»Vi har ventet rigtig længe, så det er rigtig godt, at folk nu kan se, at der rent faktisk sker noget. Vi er de sidste tilbage i denne del af centret, så vi rykker udenfor i barakken i hvert fald et par år. Det bliver spændende at se, hvad der sker, men det er også mærkeligt, at det kontor, hvor jeg begyndte min forretning nu skal rives ned. Det er lidt vemodigt,« siger Lizette C. Byrdal, som altså vælger at blive i lokalområdet, selvom det bliver en hård omgang de kommende år.

»Det er mit område. Jeg har været en del af Skovlunde Centret og været med i hele processen op til salget, så det er oplagt for mig at blive. Jeg kunne da godt finde andre lokaler et andet sted, men jeg vælger at blive her, indtil det er færdigt,« pointerer Lizette C. Byrdal.

Så efter lang tids forberedelse er det altså meget tæt på, at første etape af nedrivningen af det gamle Skovlunde Center og opbygningen af noget nyt går i gang.