S-banen lukkes til sommer

Der blive inge S-tog til og fra Ballerup i sommermånederne. Foto: Arkivfoto.

Trafik Det kan blive lidt af en udfordring at pendle til og fra Ballerup i sommerperioden. Banedanmark gennemfører et stort sporarbejde i tre måneder.

Af Ulrich Wolf

Hver dag pendler rigtig mange mennesker til og fra stationerne i Ballerup Kommune, når de skal på arbejde eller i skole rundt om i københavnsområdet. Men fra den 1. juni bliver det noget mere bøvlet at pendle, når Banedanmark spærrer hele S-banen af mellem Frederikssund og Valby frem til den 25. august. Der kan også forekomme afspærring i aften- og nattetimerne i påskeferien samt i uge 42, men det store projekt løber altså af stabelen i de tre sommermåneder.

Årsagen er, at der skal gennemføres et stort sporarbejde, hvor de gamle spor skal renoveres og fremtidssikres og derfor skal hele strækningen spærres af.

Find andre veje

Derfor skal pendlere og andre rejsende bruge busser, som bliver sat ind, i stedet eller finde alternative transportformer.

Det kunne være cyklen, hvis man bor i cykelafstand fra sin destination, da der i forvejen vil være et pres på indfaldsvejene, blandt andet fra de mange busser, som kører som erstatning for de manglende tog.

Det kan også være delebilisme, hjemmearbejde og andre løsninger. Man skal derfor også regne med, at der kan være ekstra rejsetid, selvom sporarbejdet i store træk foregår i sommerferien, hvor der normalt er færre med tog og bus

Samlet set forventer DSB, at der bliver sat mellem 150-180 busser ind, som skal køre sammen med den øvrige trafik.

Der vil blive etableret en alternativ busterminal på Hold-an Vej, idet der i forvejen bygges på Banegårdspladsen. Det betyder, at der vil være et stort pres på området lige omkring Ballerup Station, der faktisk vil være mere eller mindre ’ubrugelig’ i tre måneder.

En del gener

Ballerup Kommune vil være i tæt dialog med Banedanmark og DSB om det store projekt for at planlægge bedst muligt, så anlægsprojekter kan koordineres til mindst mulig gene for Ballerups borgere.

Udover den midlertidige busterminal, skal der også anlægges to arbejdspladser ved Ballerup Station og en i Pederstrup, hvorman skal køre materiel til og fra. Det vil, sammen med sporarbejdet give en del støjgener for beboerne omkring banen.

»Ballerup Kommune er i dialog med Banedanmark og DSB, men der er reelt ikke så meget vi som kommune kan gøre. Dette arbejde er nødvendigt og når Banedanmark kommer med det store materiel, så skal vi bare acceptere det. Selvom vi faktisk har nogle støjregulativer, der siger at man ikke må støje om aftenen, så kan vi ikke håndhæve det her. Ellers bliver sporarbejdet jo aldrig færdigt. Så vi må finde os i det. Til gengæld regner vi med tog til tiden bagefter,« siger Trine Baarstrøm, afsnitsleder i Center for By, Erhverv og Miljø i Ballerup Kommune.

Hun påpeger, at eventuelle klager over gener og den slags skal rettes til Banedanmark og ikke til Ballerup Kommune.

Informationsmøde

Der bliver afholdt et stort orienteringsmøde om projektet af Ballerup Kommune og Pendlersamarbejdet Frederikssundbanen den 8. februar klokken 17 til 19 i Atriet på Ballerup Rådhus.

Her vil DSB, Banedanmark, Movia og Ballerup Kommune fortælle mere om arbejdet, erstatningsbuskørslen og hvordan hele processen vil forløbe.