Lokale affaldsgebyrer er slet ikke så høje

Det koster at få hentet og ordnet sit affald. Men det er ikke så dyrt i Ballerup, som visse historier i pressen ellers har fortalt. Foto: Arkivfoto.

affald Ballerups affaldsgebyrer er blevet skældt ud for at være alt for høje, sammenlignet med andre kommuner. Men virkeligheden er noget mere nuanceret.

Af Ulrich Wolf

I de første dage af året var Ekstra Bladet og P4 ude med en historie, der udstillede affaldsgebyrerne i blandt andet Ballerup Kommune som værende meget høje. Her blev 15 tilfældige kommuner nævnt og blandt dem var Ballerup angiveligt blandt de højeste.

Samtidig fremstod Århus Kommune som den billigste med et langt lavere gebyr end Ballerup.

Men tallene dækker over nogle flere nuancer end det er kommet frem,understreger Ballerup Kommune.

I opgørelsen brugt i artiklerne nævnes blandt andet grundgebyret, som er 2463 kroner om året i Ballerup Kommune og kun 740 kroner i Århus Kommune. Men når man så graver sig ned i detaljerne, er regnestykket noget anderledes.

Næsten samme pris

For det er meget forskelligt fra kommune til kommune, hvad der indgår i grundgebyret. Her i Ballerup omfatter det for eksempel tømning af haveaffald, containere til papir, plast, metal og glas, afhentning af farligt affald, kørsel til genbrugsstation, storskrald og udlevering af bioposer efter behov til de nye biocontainere. Mens flere af disse opgaver koster ekstra i Århus. Vask af containere koster også ekstra i Ballerup.

Facit er, ifølge Ballerup Kommune, at den samlede pris for de samme services koster 3203 kroner om året i en villa i Ballerup og 3180 for en villa i Århus, altså næsten samme pris.

Dermed er billedet af priserne altså slet ikke så entydige, som det har været fremme.

»Vi blev udstillet som rigtig dyre, men som man kan se, er prisene stort set de samme. Det er let at sammenligne grundgebyret og sige, at vi er meget dyrere, men de mange tillægsydelser er inkluderet i Ballerups service, mens man skal betale for det hos andre kommuner. Så er billedet pludselig anderledes,« siger Trine Baarstrøm, afsnitsleder i Center for By, Erhverv og Miljø.

Affaldsgebyret betyder i øvrigt, at Ballerup Kommune har kunnet spare op til modernisering af genbrugsstationen og udrulningen af den nye affaldsordning betyder en større investering i beholdere til alle, der skal omfattes en den nye affaldsordning.