Fremtiden indtog nytårskuren

Fremmødet var stort ved årets erhvervsnytårskur, der foregik i Atriet på Ballerup Rådhus. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Erhverv Der var debat og digitalisering på programmet, da Business Ballerup og robotten Pepper tog imod til årets erhvervsnytårskur.

Af Ulrich Wolf

Ballerup vil rigtig gerne være en af landets fø-rende erhvervskommuner. Ikke bare når det kommer til antallet af virksomheder, men også når det kommer til erhvervsvenlighed og strømlinet merkantil dialog. Derfor er erhvervsnytårskuren noget af et tilløbsstykke hvert år og i år var ingen undtagelse. Faktisk var der propfyldt i Atriet på rådhuset, da Business Ballerup fredag eftermiddag slog dørene op for årets nytårskur.

Borgmester med robot

Denne gang var velkomsten ikke bare personificeret af borgmester Jesper Würtzen (A), men også af dagens digitale omdrejningspunkt, robotten Pepper, der er udviklet af den lokale virksomhed Kubedata.

Robotten var med for at understrege årets tema, som var netop digitalisering og fremtidens nye måder at arbejde på.

Den lille robot blinkede med løbelys-øjnene, småsludrede med sin karakteristiske programmerede gps-stemme og bragte smil frem hos de fleste af de mange fremmødte repræsentanter for det lokale erhvervsliv.

Men det var dog alligevel mennesker af kød og blod, der trak mest opmærksomhed og taletid. Efter borgmesterens introduktion talte formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Musa Kekec (A) og erhvervschef Jette Rau, der blandt andet kunne afsløre en ny video, som Ballerup har fået lavet og som skal markedsføre kommunen i det store udland.

Minister fra Ballerup

Hovedtaleren var erhvervsminister Brian Mikkelsen (C), som kunne afsløre, at han faktisk er gammel Ballerup-dreng, har gået på Grantofteskolen og det nu hedengangne Ballerup Gymnasium og i øvrigt glædede sig til efter talen at få en pølse fra Bjarnes Pølser.

Han talte om digitaliseringen og om, at det er vigtigt at være rustet til fremtiden. Det skal ske ved blandt andet at uddanne mod erhvervsliv og iværksætteri og ved at give gunstige vilkår for nye virksomheder, så man kan få arbejdspladserne tilbage fra udlandet.

Der var indlagt lange netværks-pauser, hvor man kunne bruge tiden til at netop netværke og flere talere tog mikrofonen for at tale om digitalisering og fremtidens arbejdsmarked, deriblandt Jonathan Jørgensen, CEO i Kubedata, der står bag dagens co-star robotten Pepper.

Det blev en både hyggelig og udbytterig dag, der gav mere viden om fremtiden og digitalisering og ikke mindst vished for, at den kommunale nytårskur er, at dømme ud fra fremmødet, en voksende succes.