BSF har indledt jagten på oprykning til Danmarksserien

fodbold Jagten på oprykning til Danmarksserien indledes den 31. marts, hvor BSF 1. senior spiller deres første kamp i forårssæsonen på udebane mod Lundtofte.

Af Redaktionen

Klubbens flagskib har ikke tabt en turneringskamp i halvandet år – eller siden den 1. oktober 2016 – og holdet er lige nu placeret som nummer et i Sjællandsserien. Klubbens senior 2 indleder deres jagt på oprykning til serie 2 en uge senere og holdet er pt. placeret som nummer to i serie 3.

De næste to måneder frem mod turneringsstart står den på benhård vintertræning dels på kunstgræs og dels i Puls 180, hvor der trænes styrke og kondition og endelig er der arrangeret flere træningskampe blandt andet mod Danmarksserie-klubberne Fredensborg, Taastrup FC, Avedøre, Roskilde KFUM med flere, ligesom begge hold skal prøve kræfter mod nogle svenske hold.

Hele truppen på 25 spillere og fem ledere tager fra den 10. til den 17. februar på en uges træningslejr i Tyrkiet.

Trænerteamet Peer Lisdorf, Flemming ’Køge’ Petersen og Jimmy Klitland melder at truppen er intakt – det vil sige ingen tilgang og ingen afgang, dog menes truppen at være en smule bredere end i efteråret, idet blandt andre Lasse Brøns Christensen, Simon Nykvist Larsen, Mathias Nagy og Petar Vikicevic alle ses at være kommet sig efter et langt skades forløb.

Inden truppen drager af sted til Tyrkiet spilles der to træningskampe på hjemmebane. Den 31. januar klokken 18 mod Taastrup FC og 3. februar klokken 14.30 mod Avedøre.