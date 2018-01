Måløv Boldklub hyldede deres frivillige

Formand og nyudnævnt æresmedlem af Måløv Boldklub Brian Rasmussen - flankeret af klubbens maskot Monne Bjørn. Foto: MB

fodbold Fredag den 26. januar var Måløv Boldklubs trænere og ledere indbudt til Frivilligfest.

Af Redaktionen

»Det er sådan set meget simpelt, hvis vi ikke havde alle vores fantastiske frivillige trænere og ledere så havde vi slet ikke nogen fodboldklub.«

Udtalelsen kommer fra Måløv Boldklubs formand Brian Rasmussen, der sammen med den øvrige bestyrelse havde indbudt klubbens frivillige til et brag af en fest, som blev skudt i gang med underholdning fra den ’’psykologisk entertainer’’ Mikkel R. Karlsen, der efterlod deltagerne fuldstændig lamslåede.

Som traditionen foreskriver skulle der selvfølgelig også deles hæderspokaler ud: Årets Træner 2017 blev Verner Bager, U11 piger. Både for sit store arbejde med U11 pigerne og for sit store engagement i andre klubarrangementer.

Årets Leder 2017 blev Erik Jørgensen, Grand Super Veteran. Erik styrer klubbens gamle drenge med hård hånd og har gjort en stor indsats for at få GSVET tilbage som et hold i klubben.

Årets MB’er 2017 blev Christina Holst, herresenior. Holst har efterhånden været i Måløv Boldklub i noget der ligner 30 år. Ingen opgave er for stor eller for lille for Holst, som samtidig yder en uvurderlig indsats som holdleder for HS1

Som noget ekstraordinært havde ungdomsudvalget også en pris de skulle uddele, nemlig Årets ja-hat. Prisen gik til Diana Jensen for hendes altid positive indstilling og hendes mange holdlederopgaver.

Det var dog ikke slut her. Næstformand Martin Grauballe tog ordet og kunne fortælle at der skulle optages et nyt æresmedlem i Måløv Boldklub, nemlig formand Brian Rasmussen. En tydelig stolt og rørt formand modtog prisen til stående bifald.

»Det er kæmpe stort, klubben betyder så meget for mig, og jeg er utroligt stolt over at modtage sådan en stor hæder – det bliver ikke meget større,« udtaler Brian Rasmussen