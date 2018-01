Primitive omklædningsforhold i Måløv

debat Jeg går til ‘gymnastik for rigtige mænd’ i Måløv Ny Hal mandag aften og er blevet noget skuffet over omklædningsforholdene.

Af Børge Gandrup, Bakketoften 38, Måløv

De er stort set lige så primitive som i min barndoms skole for 60 år siden. Det burde være mere moderne.

Det er uhensigtsmæssigt at to gymnastikhold, som følger umiddelbart efter hinanden, skal stå på nakken af hinanden i omklædningsrummet.

Der burde være meget mere plads, og sammenligner man med forholdene i kommunens svømmehal finder man her masser af plads og aflåselige skabe til sine ejendele. Hvorfor er der ingen skabe i omklædningen i Måløv? Mange kommer til hallen i bil nu om dage, og de må slæbe deres bilnøgler og andre værdigenstande med ind i selve hallen for at sikre mod tyveri.

Min påstand er, at man ved indretning af hallen har disponeret forkert. Der er et kæmpe opholdsområde med cafe, som stort set aldrig bruges. Disse kvadratmeter burde omdisponeres, så vi kan få tidsvarende omklædningsforhold.

Så dette er et opråb til kommunen om at finde penge, så der kan ske noget her til sommer.