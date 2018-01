Dårlig s-togsplan

debat Det er kun jubeloptimister som transportminister Ole Birk Olesen (I), der kan tro, at en samlet spareøvelse vil gøre S-togs driften bedre for passagererne bare fordi man lader private overtage driften.

Af Per Mortensen (A), medlem af kommunalbestyrelsen

Tilsvarende ‘effektiviserings’-projekter i både den offentlige og private sektor har efterladt de fleste borgere med en bitter erfaring af en forringet og dyrere service. Alt det, der blevet lovet i sådanne projekter, om at de private både kan gøre det billigere og bedre, har gerne vist sig at være et fatamorgana.

For når et tilbud har vist sig at være lidt for godt, så er det jo fordi tilbuddet aldrig har holdt vand.

Hvorfor skal vi der bruger DSB, udsættes for dette eksperiment? Hvorfor skal vores virksomheder udsættes for utryghed om, hvorvidt medarbejdere nu kan komme på arbejde.

Der er jo ingen steder i verden, at man har taget noget ud der virker, og så oven i købet foræret den del der er indtjening på, til private.

Planen er ugennemtænkt og lavet i samarbejde med DSB, der havde en pistol for panden. Man har i mange år har sparet på BaneDanmark og DSB, der lige som alle statsinstitutioner frygter deres afvikling, grundet en VLAK regering, der vil afvikle velfærdsstaten.

For husk nu, at kollektiv trafik er også en del af vores velfærd. Det ikke noget, vi har fået foræret af finansverdenen, bankerne eller den elite, der i dag styrer landet.

Derfor skal vores S-tog og driften også bevares hos DSB.