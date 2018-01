Vi bor midt i røg-hullet

debat Undertegnede bor på Slettebjergvej nummer 11. Det er et dejligt kvarter med mange søde naboer.

Af Alvin Mølhorst, Slettebjergvej 11, Ballerup

Der er dog et lille aber-dabei. Mine naboer, ja mere end seks styk, har en dybtfølt passion hvad angår brændeovne.

For eksempel kan vi i vinterhalvåret ikke tørre tøj udendørs, thi det kommer til at lugte ganske fælt.

Vi kan i vinteråret ikke tørre tøj i vores kælder uden at lukke klapventilen. Det lugter værre end en skovbrand. Vi må anvende affugter til at tørre tøjet.

Jeg ved, at såvel lungeforeningen som Kræftens Bekæmpelse ser med alvor på brugen af brændeovne.

Forureningen fra biler, cigaretter etc. er pebernødder i forhold til den sundhedsskadelige effekt af landets brændeovne. Mange med os lider under omtalte.

Et kommunalt initiativ fra en grøn kommune ville i den grad være ønskeligt. Et svar fra kommunens miljøansvarlige ville ligeledes være ønskeligt.