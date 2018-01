Vind en tur i Tivoli

I år holder Tivoli en stor del af haven åben til ’Vinter i Tivoli’. Vi har fået en stak billetter og turpas, så vi kan sende tre lokale familier af sted på en hyggelig tur. Foto: Tivoli

konkurrence Vi har fået 3 x 4 billetter og turpas til Vinter i Tivoli, som vi udlodder blandt læserne.

Af Mia Thomsen

I år runder Tivoli 175 år, og i den anledning har de valgt at åbne portene for en helt ny sæson, der lyder navnet ’Vinter i Tivoli’ – en sæson hvor store dele af haven er åben.

Den nye vintersæson kan opleves fra den 2. februar til og med den 25. februar 2018, så der skrives historie, når Carstensens Have for første gang er åben i skolernes vinterferie, under det kinesiske nytår, til fastelavn samt Valentinsdag.

Gæsterne kan blandt andet se frem til at opleve en vinterscenograferet have, hvor en ottekantet skøjtebane med lysloft foran Nimb, islabyrinter, Chess – The Musical i Koncertsalen, lysscenografier, restauranter og udvalgte forlystelser bliver blandt attraktionerne.

Ved Tivoli Søen kan man blandt andet se 33 lamper, skabt af den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson. Lamperne svæver mellem træerne i geometriske former med skiftende lysfremtoninger.

I vinterlandskabet på Plænen bygges en 15 meter høj specialdesignet Tivoli-iglo, der lyder navnet Pingonesien.Igloen tager afsæt i det populære Rasmus Klump-univers med fokus på Pingo-figuren. Igloen indeholder en række overdækkede tematiserede vinteraktiviteter, hvor de yngre gæster kan boltre sig på hurtige rutschebaner, klatre på stejle klatrevægge og deltage i sneboldkampe.

Deltag i konkurrencen

Ballerup Bladet udlodder i samarbejde med Tivoli 3 x 4 billetter og turpas til Vinter i Tivoli 2018. Billetterne kan kun bruges til Vinter i Tivoli og kan ikke ombyttes, ligesom de heller ikke må videresælges.

For at deltage i konkurrencen skal man svare rigtigt på følgende spørgsmål:

Hvor mange år fylder Tivoli i år?

Send dit svar samt navn og adresse til os på mail: vind@ballerupbladet.dk senest mandag den 5. februar klokken 9. Vinderne får direkte besked og skal efterfølgende selv afhente præmien på redaktionen i Ballerup.