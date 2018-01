Politi uge 4

Genrefoto Foto: Rigspolitiet

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra Københavns Vestegns Politi:

Tyveri fra stenhuggeri

Mandag den 22. januar klokken 10 blev det anmeldt, at ukendte gerningsmænd havde stjålet to gravsten, som var udstillet foran et stenhuggeri på Hold-An Vej i Ballerup.

Tricktyveri i Ballerup

Tirsdag den 23. januar kloken 10.45 anmeldte en 85-årig kvinde, at hun netop havde været udsat for tricktyveri på Centrumgaden i Ballerup. Kvinden fik formentligt franarret sit dankort, da en mand henvendte sig til hende og stillede hende flere spørgsmål på et sprog, hun ikke forstod. Kort tid efter kunne hendes bank oplyse, at der var foretaget en større kontanthævning fra hendes dankort.

Butikstyveri i Ballerup

Torsdag den 25. januar klokken 17 erkendte en 27-årig mand fra Gentofte butikstyveri. Han havde forsøgt at stjæle et bor fra et byggemarked på Tempovej i Ballerup og er nu sigtet for tyveriet.

Kødglad tyv

En ukendt mand stjal lørdag morgen seks stege og en mørbrad fra et supermarked på Kirkebakken i Veksø. Manden kom ind i butikken klokken lidt i otte, tog en kurv med en pose i og gik ned til kødboksen, hvor han fyldte posen med kød til en værdi af 1600 kroner.

Indbrud i Måløv

Lørdag den 27. januar klokken 21.50 anmeldte en 68-årig borger, at han havde haft indbrud i sin villa på Kratlodden i Måløv. En patrulje kørte til adressen for at undersøge, hvordan gerningsmanden havde skaffet sig adgang til huset og for at indsamle eventuelle brugbare spor.