Fuld pris på affald trods fritagelse

Sonja Kristensen har kun to affaldscontainere ved sit hus. De andre har hun bedt om ’fritagelse’ for. Men hun betaler alligevel fuld pris for affaldsordningen, inklusive vask af containere, som hun angiveligt ikke har bedt om. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Undren Sonja Kristensen fra Ballerup har kun to affaldscontainere og er fritaget for en masse sortering. Men hun betaler stadig fuld pris.

Af Ulrich Wolf

Sonja Kristensen bor på Pæremosevej i Ballerup og som pensionist er det ikke voldsomt meget affald hun genererer.

Så da den nye affaldsordning blev indført i Ballerup Kommune med en masse nye affaldscontainere og krav til sortering, henvendte Sonja Kristrensen sig til Ballerup Kommune og bad om at blive fritaget fra en række af den mange containere.

Det gik Ballerup Kommune med på og derfor har hun i dag kun to containere. En til almindeligt husholdningsaffald og en yderligere.

Men selvom hun altså ikke skal sortere og slet ikke har de mange containere, så blev hun alligevel noget overrasket, da hun så regningen. Den er nemlig på 3663 kroner, altså fuld pris inklusive vask af container.

»Jeg synes det er mærkeligt, at jeg skal betale fuld pris for noget, jeg ikke får. Jeg fortalte jo Ballerup Kommune, at jeg ikke havde så meget affald og de fjernede en række af containerne. Men de tager stadig betaling for alle containerne. Det synes jer egentlig er lidt groft. Jeg betaler endda for vask af containere, og det har jeg aldrig bedt om. Det kan godt være, at kommunen har lov til at opkræve det fulde beløb, men jeg synes egentlig ikke det er rimeligt, når jeg har bedt om fritagelse,« siger Sonja Kristensen.

Hun har flere gange henvendt sig til Ballerup Kommune om problemet, men her er svaret, at sådan er prisen.

»Jeg kan godt slippe for de mange affaldscontainere, som jeg ikke bruger. Nogle af mine naboer, der også er ældre mennesker kan ikke slippe for containerne. Men jeg skal altså betale fuld pris. Det undrer mig bare,« siger Sonja Kristensen.

Den fulde pris

Men der er ikke meget hjælp at hente, hvis man spørger Ballerup Kommune. Affaldsordningen er nemlig en samlet pakke, som man ikke bare kan slippe for.

»Vi tilbyder rigtig meget i den pakke vi har i Ballerup Kommune og det betyder faktisk, at man få det hele, også selvom man ikke bruger det. Hvis man bor i eget hus, så får man den fulde pakke til den fulde pris og den leverer vi.

Selvom hun har fravalgt at få flere containere på sin grund og kommunen har fjernet dem, så er der stadig storskrald og andet affald og vi skal også vaske hendes container osv. Så det er prisen og der er ikke meget at spare. Jeg kan godt se, at det virker lidt urimeligt, men alt andet er for dyrt at administrere. Så det er det, man skal betale for den service man får som husejer i Ballerup Kommune,« siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Helle Tiedemann (A).

Så selvom Sonja Kristensen har afmeldt de fleste af sine containere og kun har en lille mængde affald, så er der ingen vej udenom.

Regningen for den fulde pakke skal betales.