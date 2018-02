»Det var eksotisk at være pilletriller«

Jytte Jensen, filialleder på Måløv Apotek, takker af efter 43 år som en del af Ballerup Apotek. Hun startede som elev i 1970 og har arbejdet i apotekets regi siden, kun afbrudt af en periode på fem år, hvor hun passede sine to børn. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Livsbane Den 31. januar var Jytte Jensens sidste arbejdsdag på Måløv Apotek, hvor hun siden 1992 har langet medicin over disken og rådgivet Måløvborgerne om sygdom og sundhed.

Af Dorthe Oxgren

Når Jytte Jensen den 31. januar tager fra jobbet som filialleder på Måløv Apotek for sidste gang og sætter kurs mod sit otium, kan hun se tilbage på en lang karriere indenfor en branche, som hun har brændt for, siden hun var en ung pige.

»Det var eksotisk at skulle være pilletriller,« siger den 65-årige vævre dame, der tager i mod med et fast håndtryk og et venligt smil.

»Allerede da jeg gik i skole, kom jeg i erhvervspraktik på Hillerød Apotek, og vidste det var det, jeg skulle,« fortsætter hun.

Og sådan blev det. Som 17-årig blev Jytte Jensen apoteksassistentelev, som siden blev afløst af farmakonom-uddannelsen, og hvor der blev lagt vægt på at lære eleverne at blande medicin. Det var dengang, der var over 40 ansatte på Ballerup Apotek, og man lavede al medicin og cremer på egne laboratorier i Centrumgaden. I dag er der kun to apoteker i landet, hvor der stadig blandes medicin, ellers kommer lægemidlerne via grossist fra de store medicinalvirksomheder.

»Da jeg startede på Ballerup Apotek som elev, blandede vi alting selv; cremer, hostesaft, og medicin og sæbe. Vi havde laboratorier og et sterilt rum, hvor der blev lavet øjendråber og injektionsvæsker. Der var ansat to damer til kun at rengøre de flasker og pilleglas, som kunderne skulle aflevere efter endt brug. Det gav også arbejde til folk,« husker Jytte Jensen, der godt kan savne håndværket fra dengang.

Elektronisk hjælp

Til gengæld skulle man ikke rådgive kunderne om medicinen, det tog lægen sig af. Det har ændret sig, og til bedre, hvis man spørger Jytte Jensen, for hun holder meget af kundekontakten. Den er der blevet mere af i takt med, at moderne teknologi er rykket ind på apoteket, og arbejdsgange er blevet digitaliseret.

Tidligere skulle kunderne vente på, at medicinen blev fundet frem, kontrolleret af farmaceuten og to andre ansatte, førend en etiket skulle skrives på maskine og klistres på pilleglasset. Først da kunne kunden gå hjem med sin receptpligtige medicin.

I dag bliver medicinen mange steder håndteret af en robot. Sådan en har man dog ikke i Måløv. Her er det stadig Jytte Jensen, eleven eller farmaceuten, der finder medikamenterne frem. Men det er stadig et stort fremskridt i forhold til tidligere.

»Da jeg startede som leder her i Måløv i 1992, var det et apoteksudsalg med masser af håndkøbsmedicin, men ingen receptpligtig medicin på lager, det kom i forseglede poser fra Ballerup Apotek. Og der var kun mig. Dengang kom kunderne og afleverede deres recept og måtte komme tilbage senere for at hente medicinen. Det hele blev ekspederet i Ballerup og sendt med bud herud to gange om dagen,« siger Jytte Jensen om Måløv Apoteksudsalg, der på daværende tidspunkt lå på Stationsvej 2A, dér hvor negleklinikken i dag ligger.

Fik vokseværk

Apoteksudsalget fik vokseværk, og Jytte Jensen fik en kollega. I 1997 blev apoteksudsalget et filialapotek, og det betød, at man nu fik receptpligtig medicin på lager. Kunderne skulle ikke længere vente på at få deres medicin fra Ballerup.

I 2009 udvidede filialapoteket igen. Jytte Jensen stod i spidsen for flytningen til de nye lokaler overfor. Og igen blev staben udvidet til yderligere en farmakonom, en elev og en servicemedarbejder. I dag består staben udover Jytte Jensen, af en elev og en farmakonom eller en farmaceut.

Det er Jytte Jensen, der tager sig af de driftsmæssige opgaver, herunder de mange kvalitetskontroller, apotekerne er underlagt, ligesom hun skal følge med i de lovændringer på området. Senest har en ny lovændring betydet, at kunderne ikke længere skal bede om sugetabletter og hostesaft, men selv kan finde det på hylderne.

Selv om det bliver vemodigt at skulle sige farvel til en arbejdsplads efter 43 år og til de mange Måløv-borgere, Jytte Jensen har været på navn med gennem mange år, så glæder den 65-årig pensionist in spe sig til det nye livskapitel.

Det skal bruges på familien, det et år gamle barnebarn, rejser, haven, det frivillige arbejde i foreningsbiografen i Slangerup og bøgerne, især krimierne, som hører til filiallederens foretrukne.

Der er reception for Jytte Jensen fredag den 2. februar klokken 15-17 på Måløv Apotek.