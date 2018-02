Bøderegn efter skolerazzia

Rigtig mange blev kontrolleret af politiet i den store skolevejs-kampagne i uge 2. I alt blev der skrevet 264 bøder ud. Foto: Arkivfoto

Kontrol Der blev delt masser af bøder ud, da Københavns Vestegns Politi afholdt kontrol ved skolerne i uge 2.

Af Ulrich Wolf

Selvom man har børn, der går i skole og gerne vil have, at de er sikre, så betyder det ikke, at man nødvendigvis selv sørger for deres eller andres sikkerhed. Sådan må man konstatere, efter at tallene er gjort op for Københavns Vestegns Politis færdselsaktion i uge 2.

Kontrollen foregik ved skolerne rundt om i politikredsen, blandt andet i Ballerup som en del af en landsdækkende kampagne, hvor fokus var rettet mod netop sikkerhed på skolevejene.

Selvom kontrollwen var varslet på forhånd, blev der skrevet ikke færre end 264 bøder ud i løbet af de 90 kontroller, politiet havde ved skolerne. I alt 888 biler blev standset og dermed var der altså noget at komme efter i mere end 25 procent af tilfældene. Deriblandt var der tre, som talte i håndholdt mobiltelefon, fem børn var ikke spændt fast, tre kørte over for rødt og ikke færre end 216 kørte for stærkt.

En far fra Ballerup kørte med sit barn, selvom han slet ikke havde noget kørekort og kan nu se frem til en bøde på 7000 kroner.

Politikommissær Kim Madsen, leder af Københavns Vestegns politis færdselssektion siger i kølvandet på aktionen.

»Det er vigtigt, at forældre taler med deres børn om trafik og sikkerhed. Det er vigtigt, at de kan passe på sig selv i trafikken. Fortæl dem, hvorfor de kun må gå over for grønt, at det er vigtigt, at de ser sig for, har lys på cyklen og ikke taler i håndholdt mobiltelefon i trafikken«.

Selvom den store aktion nu er slut, foretager Københavns Vestegns Politi jævnligt kontroller ved skolerne i politikredsen.