Nye stemmer lyder i Ballerup

»Jeg er ikke fremmed. Jeg føler mig hjemme, fordi jeg har skabt mig et liv her. Og så har jeg sat mig ind i den danske kultur. Jeg har læst Biblen, jeg ved, at Fyn er fin, og jeg siger mojn, når jeg er i Sønderjylland,« siger bioanalytiker Musse Sheikh fra Ballerup. Han er oprindelig fra Somaliland og er én af de 100 portrætterede i udstillingen 100%FREMMED?, der vises fra lørdag den 3. februar kl. 14 i Hedegårdscenteret. Foto: privatfoto

Udstilling Lørdag den 3. februar mellem klokken 14 og 17 er der åbningsfest for projektet ’nye stemmer’ i Hedegårdscenteret

Af Ulrich Wolf