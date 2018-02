Bagom shubberne

Bosse Hall Christensen spillede trommer i Shubidua, et at landets mest populære orkestre. Nu fortæller han historien om, hvordan det var. Foto: privatfoto

Musik Det er måske ikke The Rolling Stones, men det er alligevel nok ikke kedeligt, når den tidligere trommeslager i Shubidua, Bosse Hall Christensen besøger Ballerup Bibliotek, onsdag den 7. februar fra klokken 19.30 til 21.30.

Af Ulrich Wolf

Bosse Hall sad ved tønderne fra starten i 1973 til 1981, hvor bandet havde leveret en række hits og var blevet folkeeje.

I samtale med Ekstra Bladets Per Sloth, fortæller Bosse Hall Christensen om et liv med musik, alkohol og magtkampe, der endte med a ødelægge kemien i et af Danmarks mest populære bands. Man kan også høre Thomas Ulrik Larsen fremføre klassikere fra Shubiduas imponerende sangkatalog. Det bliver en både vild, overraskende og rørende aften på biblioteket. Billetter kan købes på biblioteket eller på bib.ballerup.dk.